مجموعه " یونانیان و بربرها " به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلد از مجموعه پانزده جلدی یونانیان و بربرها در 400 صفحه و با ترجمه قاسم صنعوی از سوی نشر توس منتشر می شود .

این مجلد شامل نمایه توصیفی و کامل 14 مجلدی است که پیش از این به چاپ رسیده ، به همراه نقدهایی که از سوی اندیشمندان ایرانی و غربی بر روی این مجموعه صورت گرفته است .

نقدهایی از ایرج افشار، مرحوم استاد احمد آرام و دیگر متفکران ایرانی و اروپایی که در مطبوعات خارج از کشور منتشر شده به همراه مقدمه ای به قلم دکتر ژاله آموزگار که پیش از این در مراسم رونمایی این کتاب قرائت شده بود در جلد پانزدهم گردآوری شده است .

مجموعه نامه های سیدمحمدعلی جمال زاده به امیرمهدی بدیع و همچنین پاسخ های بدیع به وی به همراه نامه نگاری شخصیت های فرهنگی دیگر به همراه تصاویری از مولف در این مجموعه درج شده است .

کار ترجمه نقدهای اروپایی بر مجموهه یونانیان و بربرها به همراه تهیه نمایه تفصیلی از سوی قاسم صنعوی صورت گرفته است . این مجموعه را نشر توس منتشر کرده است.