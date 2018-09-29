توزیع مشروبات مسموم برنامه حساب شده تبلیغاتی است

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داعش فرهنگی برای ایجاد چهره مخدوش از فرهنگ ایران اقدام به تولید و توزیع مشروبات مسموم و مرگ آور کرده و دراین میان حدود ۱۸۰ نفر مسموم و ۱۷ نفر فوت شده وجود دارند.

وی گفت: با بررسی طیف سنی مصرف کنندگان یعنی ۱۷ تا ۴۰ سال می توان به یک توطئه حساب شده پی برد چرا که در شرایط حساس کنونی و در حضور شبکه های مجازی این وضعیت شرایط مناسب را برای رسانه های معاند فراهم می کند و هدف آن افزایش کاذب آمار مصرف کنندگان در کشور است که دو منظور را دنبال می کند یکی بستر سازی برای عرضه مجاز مشروبات الکی و دوم ایجاد اضطراب اجتماعی حتی بین افرادی که هیچ گونه ارتباطی با مشروبات الکلی ندارند.

این آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: سوال این جاست چرا دریک مقطع زمانی ناگهان چنین حرکتی درکشور اتفاق می افتد و چه اهدافی توسط مافیای قاچاق در کشور دنبال می شود.

به گفته ابهری، در بعضی از شبکه های مجازی بیان می شود حالا که خطر در مصرف مشروبات الکلی وجود دارد پس گل و یا مواد مخدر صنعتی مصرف کنید که این گونه مطالب از چاله به چاه افتادن و مرگ تدریجی است.

این متخصص علوم رفتاری افزود:لازم است تولید و عرضه کنندگان این گونه اقلام شناسایی شده و اهداف آنها ریشه یابی شود چرا که قطعا فقط اهداف مالی در این گونه حرکات مورد نظر نیست.