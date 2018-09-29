به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی با اشاره به سفر امروز محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به کویت آورده است: سفر دو روزه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به کویت در حالی امروز شروع می شود که اولین سفرش از زمان ولیعهدی اش محسوب می شود و پرونده هایی که در این سفر بررسی می شود، مورد توجه ناظران امور خلیج فارس است.

این رسانه می نویسد: زمان این دیدار به نظر قابل توجه به نظر می رسد به ویژه که همزمان با افزایش فشار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس برای افزایش تولید نفت است تا قیمت نفت پایین بیاید و اقتصاد آمریکا آسیبی نبیند. همچنین این سفر همزمان با تلاش های آمریکا برای ایجاد ناتوی عربی با حضور شش کشور شورای همکاری خلیج فارس و مصر و اردن است.

رای الیوم نوشت: دو موضوع در این سفر بررسی می شود؛ نخست بحران قطر و چهار کشور عربی و یافتن راهکاری برای آن برای اینکه تلاش های آمریکا برای ایجاد پیمان امنیتی-سیاسی-نظامی و اقتصادی آسان شود و موضوع واحدی در قبال ایران اتخاذ شود.

دوم، گفتگو درباره اختلافات نفتی کویت و عربستان در منطقه مشترک و از سرگیری تولید از میادین الوفره و الخفجی که از سال ۲۰۱۵ متوقف شده و به ویژه که گفتگوها قبلی برای یافتن راهکار راضی کننده به شکست انجامیده و کویت خواستار رجوع به دادگاه بین المللی است که با عربستان مخالف است.

«سید عبدالصمد العوضی» کارشناس نفتی کویتی به رای الیوم گفت: این سفر به سبب موضوع نفتی و تلاش برای حل اختلافات نفتی کویت و عربستان است زیرا عربستان نمی تواند که همه خواسته های رئیس جمهور آمریکا برای افزایش تولید نفت به منظور پایین آمدن قیمت را برآورده کند و باید به حل اختلافات با کویت و ازسرگیری تولید مشترک از میادین الخفجی و الوفره با ۵۰۰ هزار بشکه در روز روی آورد.

رای الیوم در ادامه می نویسد: عربستان به پول بیشتر برای رفع کسری بودجه و فراهم آوردن هزینه های جنگ یمن که در ماه به حدود ۵ میلیارد دلار می رسد، نیاز دارد.

این رسانه نوشت: اولویت عامل نفتی به مفهوم کم اهمیت بودن پرونده آشتی عربستان و متحدان سه گانه اش یعنی امارات، بحرین و مصر با قطر نیست به ویژه که این مانعی اصلی است که شورای همکاری خلیج فارس را دچار دودستگی کرده و در مسیر تلاش های آمریکا برای ناتوی عربی مانع ایجاد می کند. خالد الجارالله معاون وزیر خارجه کویت جمعه گفت که بحران خلیج فارس از پرونده هایی است که میان صباح الاحمد الجابر و محمد بن سلمان بررسی خواهد شد.

رای الیوم آورده است: سئوال این است که آیا بن سلمان از شروط درباره قطر کم کرده و امتیاز خواهد داد تا روح تازه ای به تلاش های میانجیگری کویت دمیده شود.

این رسانه در پایان می نویسد: دردآور این است که همه این تحرکات کشورهای حوزه خلیج فارس با درخواست آمریکا و برای خدمت به منافع آمریکا رخ می دهد و تلاش ها خارج از این راستا نیست. به هر حال این سفر مهمی است.