به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری ظهر شنبه در مراسم تجلیل از بسیجیان شهرستان دشتی ضمن تسلیت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع)، شهادت جمعی از هموطنان در حادثه تروریستی اهواز تسلیت عرض کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون به هیچ کشوری حمله نکرده ولی در مقابل تهاجم دشمنان دفاع کرده است.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس را به خاطر ارزشها گرامی می داریم، افزود: ازخودگذشتگی، فداکاری، ایثار، اتحاد، وحدت، همدلی و غیره ارزشهایی است که در دفاع مقدس بدست آوردیم.

نادری با تاکید بر اینکه ارزشهای دفاع مقدس به نسل آینده برای امنیت کشور انتقال داده شود، تصریح کرد: در هشت سال دفاع مقدس علی رغم همه کمک های دشمنان به رژیم بعثی ولی ایران اسلامی با ایمان به خدا، پیروی از رهبری و حضور نیروهای مردمی با روحیه بسیجی به پیروزی رسیدند.

فرماندار دشتی اضافه کرد: امروز در جنگ بسیار گسترده ای قرار داریم و دشمن درصدد ایجاد جنگ روانی است و ما در این جنگ به عواملی که در دوران دفاع مقدس به پیروزی رسیدیم نیازمند هستیم.

وی خاطر نشان کرد: دشمنان تلاش دارند مردم را نسبت به نظام و مسئولین بی اعتماد کند و در همین راستا متاسفانه تبلیغات دشمنان در برخی از افراد اثر گذاشته است.

نادری با بیان اینکه دشمنان جنگ نرم ایجاد کرده اند، گفت: وظیفه همه است در مقابل حرکت دشمن ورود و نسل جوان را آگاه کنند.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی باید با روحیه جهادی، بسیجی به صورت شبانه روزی تلاش کنیم.