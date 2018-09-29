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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۵

کلانتری:

کشور نیازمند چهار یا پنج پایگاه هوایی اطفای حریق است

کشور نیازمند چهار یا پنج پایگاه هوایی اطفای حریق است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مناطق مختلف کشور نیازمند چهار یا پنج پایگاه هوایی اطفای حریق است تا آتش سوزی های غیر قابل دسترس در جنگل ها و مناطق حفاظت شده را پوشش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر عیسی کلانتری روز شنبه در مراسم رونمایی از سامانه آتش‌ نشانی هوایی تحت فشار کشور در شاهین شهر اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: آتش سوزی های بسیاری در جنگل ها، مراتع و مناطق حفاظت شده غیر قابل دسترس بوقوع می پیوندد و این سامانه می تواند در این زمینه کارگشا باشد.

وی اظهار داشت: تاکنون در کشور سیستمی که قادر به اطفای حریق در مناطق دور افتاده و جنگل ها باشد، وجود نداشت که با کمک وزارت دفاع و معاونت فناوری ریاست جمهوری تصمیم گرفته شده در این زمینه ستادی شده وعملیات اطفای حریق با استفاده از صنعت هوایی کشور اجرایی شود.

کلانتری افزود: در ۲سال اخیر در وزرات دفاع و معاونت فناوری ریاست جمهوی تلاش زیادی بعمل آمد تا سامانه پاشش تحت فشار آب بر روی یک فروند هواپیما نصب شود و این اولین پروازی بود که این سامانه توانست ۱۸ تن آب را در مدت ۵ ثانیه روی مساحت تعیین شده با فشار بسیار بالا در فاصله ۱۰۰ متری تخلیه کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: امیدواریم بستر آموزش های لازم در کشور ایجاد شود و در ۲ سال آینده حداقل در چهار منطقه کشور پایگاه اطفای حریق هوایی ایجاد شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز گفت: دستیابی به دانش این سامانه از اهمیت بالایی برخوردار بود چون کمتر کشوری در دنیا از آن بهره مند است.

سورنا ستاری افزود: این سامانه برای سایر هواپیماها نیز به راحتی قابل نصب است و این موضوع مهم است که از یک مجموعه امکانات در این زمینه برخوردارباشیم.

ستاری پاشش ۱۸ تن آب در مدت پنج ثانیه را کار بزرگی عنوان کرد و آن را مهترین دستاور در زمینه اطفای حریق در کشور عنوان کرد.

سامانه آتش نشانی هوایی صبح شنبه در شرکت هواپیما سازی ایران متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شاهین شهر اصفهان رونمایی شد.

این سامانه که بر روی هواپیماهای جت نصب می شود، برای مهار و خاموش کردن آتش در مناطق سخت گذر از قبیل جنگل ها و مناطق طبیعی سخت گذر کاربرد دارد.
همزمان با رونمایی از این طرح، شبیه سازی جت آتش نشان و پاشش آب روی آتش فرضی نیز انجام شد.

کد مطلب 4415752

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