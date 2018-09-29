سامانه آتش نشانی هوایی در اصفهان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر اولین سامانه آتش نشانی هوایی به منظور مقابله و مهار آتش سوزی های گسترده با استفاده از هواپیماهای جت بوسیله کارشناسان داخلی طراحی و ساخته شده است.

این سامانه به روش پاششی، تحت فشار و با نصب و تلفیق روی هواپیماهای جت طراحی و ساخته شده است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آئین رونمایی از سامانه آتش نشانی هوایی گفت: این سامانه در صنایع هوایی وزارت دفاع طراحی و ساخته شده و در انحصار جمهوری اسلامی است.

سرتیپ امیر حاتمی افزود: در این سامانه پیشرفته حجم انبوهی از آب به گونه ای در مخازن تحت فشار در جداره ای نازک نگهداری و حمل می شود که در طول پرواز و تخلیه سریع آن هیچ تاثیر ناخواسته ای از تلاطم سیال و تغییر وزن بر عملیات پرواز هواپیما نداشته و هنگام پاشش سریع و بعد از آن نیز پایداری کامل هواپیما حفظ می شود.

وی گفت: این سامانه قابلیت نصب بر روی هواپیماهای مختلف و سنگین را داراست می توان با استفاده از آن در تمام موقعیت های جغرافیایی و آب و هوایی کشور، از منابع طبیعی و محیط زیست کشور هنگام وقوع حریق حفاظت کرد.

وزیر دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح همچنین در باره ویژگی های سامانه آتش نشان هوایی گفت: با استفاده از این سامانه می توان افزون بر ۱۸ تن آب را در مدت پنج ثانیه بر روی مساحت تعیین شده با فشار بالا تخلیه و آتش های سهمگین را اطفاء کرد.

در مراسم رونمایی از سامانه آتش نشان هوایی پیشرفته سنگین معاون علمی رئیس جمهوری، رئیس سازمان محیط زیست و رئیس ستاد بحران کشورحضور داشتند.

در این مراسم عملیات پروازی و شبیه سازی جت آتش نشان و پاشش پرفشار آب بر روی نقطه فرضی انجام شد.

سامانه آتش نشان هوایی تحت فشار قابلیت نصب روی هواپیماهای مختلف و سنگین را دارد و با در اختیار داشتن چنین هواپیماهای مجهزی می توان با استقرار در مناطق بحران، تمام گستره جغرافیایی و محیط زیست کشور را مورد حفاظت قرار داد.

این پروژه مشترک مدیریت پیشگیری و کنترل حریق کشور و سامانه پیشرفته در انحصار جمهوری اسلامی ایران بوده که توسط شرکت دانش بنیان هسا از طریق تبدیل هواپیماهای در اختیار اجرایی شده است.

بر اساس این گزارش، با نصب این سامانه، حجم انبوهی از آب به گونه ای در مخازن تحت فشار در جداره‌ای نازک نگهداری و حمل می شود که در طول پرواز و تخلیه سریع آن هیچ تاثیر ناخواسته ای ناشی از تلاطم سیال و تغییر وزن بر عملیات پرواز هواپیما نداشته باشد و هنگام پاشش سریع و بعد از آن نیز پایداری کامل هواپیما حفظ می شود.

این دستاورد مهم با همکاری شبکه همکاران صنعتی و متخصصان دانشگاهی و با حمایت معاونت علمی رئیس جمهوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دست آمده و بخش های مختلف کشور با در اختیار داشتن این هواپیمای آتش نشان می‌توانند از آتش سوزی های گسترده در جنگل ها و مراتع و نظایر آن جلوگیری کنند.

این سامانه می تواند ۱۸ تن آب را در مدت ۵ ثانیه روی مساحت تعیین شده با فشار بسیار بالا تخلیه و آتش های سهمگین را مهار کند.



تاکنون ۱۶ پایگاه بالگردهای اطفای حریق در کشور راه اندازی شده و در آینده نزدیک سه تا پنج فروند هواپیمای جت آتش نشانی نیز به این امکانات افزوده می شود.