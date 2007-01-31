110 پروژه عمرانی بسیج به بهره برداری می رسد

سرتیپ دوم پاسدار کلام الله خلخالی در گفت و گو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : این پروژه ها در ایام الله دهه فجر در سطح مناطق ، نواحی و حوزه های مقاومت بسیج به بهره برداری می رسد.

وی افزود : این ستاد امسال برنامه های متنوعی در دهه مبارک فجر دارد که غبارروبی ، عطرافشانی و گلباران بیش از 120 مزار شهیدان و دیدار با بیش از یک هزار و 500 خانواده معظم شهیدان و ایثارگران از جمله این برنامه هاست.

سرتیپ دوم پاسدار خلالی خاطر نشان کرد: در این ایام همچنین بیش از 450 گروه رزمی امداد و نجات در ارتفاعات البرز کوهپیمایی می کنند و پرچم متبرک کربلای معلی را در این ارتفاعات به اهتزاز درمی آورند.

وی ، اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم و انجام ویزیت و مداوای رایگان، برگزاری مسابقات علمی ، ادبی و فرهنگی در نواحی مقاومت بسیج استان تهران ، برگزاری همایش حجاب توسط معاونت امر به معروف و نهی از منکر و برگزاری دهها همایش ویژه بانوان تحت عناوین منزلت زن و خانواده ، عفاف و پاکدامنی و ازدواج را از دیگر برنامه های این ستاد در دهه مبارک فجر اعلام کرد.

این مسئول عنوان کرد : در 17 بهمن ماه جاری در برخی میادین شهرستان های استان تهران ، حلقه های انسانی به حمایت از دانش هسته ای تشکیل می شود.