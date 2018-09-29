قهرمانان مشمول معافیت سربازی مشکلی نخواهند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، سردار موسی کمالی در پاسخ به سوالی پیرامون معافیت ورزشکاران مدال آور بازی های آسیایی ۲۰۱۸ گفت: طی سالیان گذشته با انجام فرآیند قانونی مدال آورانی که مشمول قانون معافیت از سربازی می شوند از جمله نفرات اول تا سوم بازی های المپیک ،نفرات اول جام جهانی همچنین نفرات اول بازی های آسیایی که تحت پوشش کمیته ملی المپیک هستند با انجام فرآیند اداری و قانونی معاف شده اند و اکنون نیز مدال آوران مشمول قانون معافیت سربازی مشکلی نخواهند داشت.

وی در مورد فرآیند معافیت مدال آوران گفت: فدراسیون ها مستندات مربوط به مدال آوران را به وزارت ورزش و جوانان ارسال می کنند و با تایید این مدارک از سوی وزارت ورزش مرحله بعدی ارائه مستندات به تربیت بدنی ستادکل نیروهای مسلح که پس از تایید مدارک، به اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح ارسال و این اداره هم موضوع را به سازمان وظیفه عمومی جهت اجرا ابلاغ می کند .

سردار موسی کمالی تصریح کرد: سازمان وظیفه عمومی موظف است با توجه به مدارکی که از قهرمانان مشمول قانون معافیت دریافت می کند نسبت به صدور کارت معافیت اقدام کنند.