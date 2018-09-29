برخورد با رانندگان تاکسی های متخلف که کرایه ها را افزایش داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر انبارته ظهر امروز شنبه در جلسه بررسی افزایش غیرقانونی کرایه های تاکسی گفت: نرخ کرایه مسیر هشترود به تبریز ۱۳هزار و ۲۰۰ تومان بوده و با خاطیان برخورد خواهد شد .

وی گفت: در روزهای اخیر گزارش های متعددی از طرف مردم مبنی بر افزایش کرایه های مسیر هشترود - تبریز به دستگاه های ذی ربط ارسال شده بود و این درحالی بود که کرایه های این مسیر در سال جاری از ۱۱۰۰۰ تومان به ۱۳۲۰۰ افزایش قیمت داشته، بنابراین افزایش قیمت مجدد هیچ توجیهی ندارد.

انبارته بیان داشت: تمامی خودروهای مسافربری این مسیر ملزم به تمکین از نرخ مصوب هستند، در غیر این صورت و در صورت مشاهده تخلف، از مردم می خواهیم خاطیان را گزارش کنند و اداره تعزیرات با متخلفان قاطعانه برخورد کند.

معاون فرماندار هشترود مسئولیت مستقیم ساماندهی این مسئله را بخش حمل و نقل اداره راهداری دانست و از آن ها خواست تا به صورت سریع به رفع و رجوع مشکلات اخیر پرداخته و خاطیان را به مراجع قضایی معرفی کنند.