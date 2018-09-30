دستگیری ۶ سارق در شهرستان اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل جمشیدی گفت: در پی تشدید اقدامات پیشگیرانه، اجرایی کردن راهکارهای قرارگاه مبارزه با سرقت و نیز کنترل مجرمان، پلیس شهرستان اسدآباد طی هفته گذشته، علاوه بر دستگیری ۶ سارق، ۱۲ فقره انواع سرقت شامل سرقت منزل، اماکن خصوصی، موتورسیکلت، لوازم و محتویات خودرو را کشف کردند.

وی با اشاره به سایر عملکرد یگان های تابعه در هفته گذشته، افزود: علاوه بر کشف مقادیری انواع مواد مخدر، ۲۵ نفر معتاد و خرده فروش مواد مخدر، ۳۶ نفر جلبی و ۱۷ نفر به دلیل ارتکاب سایر جرایم دستگیر شدند.

سرهنگ جمشیدی از توقیف ۱۶ دستگاه خودرو و ۲۳دستگاه موتورسیکلت مزاحم و متخلف در این مدت خبر داد و بیان کرد: اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی با توجه به فصل بازگشایی مدارس تشدید پیدا کرده و به قوت ادامه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد گفت: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.