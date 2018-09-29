سرپرست کانون هواداران باشگاه صنعت نفت آبادان معرفی شد

به گژارش خبرنگار مهر، پس از تایید نهایی افسر امنیتی باشگاه صنعت نفت آبادان، عبدالرحیم صفری به عنوان سرپرست کانون هواداران این مجموعه معرفی و فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

صفری ۵۶ ساله، متولد آبادان و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق و پذیرفته‌شده‌ دکترای این رشته از دانشگاه بین‌المللی امارات است.

سرپرست کانون هواداران باشگاه صنعت نفت آبادان پیش از این سابقه سرپرستی تیم فوتسال شهید جهان‌نژادیان آبادان در لیگ دسته دوم کشور، سرپرستی تیم فوتبال ساحلی شهید جهان‌نژادیان در لیگ برتر ایران و مدیریت اجرایی آکادمی صنعت نفت را نیز داشته است.

وی همچنین به مدت ۲۵ سال سابقه سرپرستی و مدیرعاملی باشگاه فرهنگی، ورزشی اروند آبادان را در پرونده دارد.

صفری هم‌اکنون استاد دانشگاه‌های پیام نور آبادان و خرمشهر است.