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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۳

مدیرکل استاندار بوشهر:

ساختمان‌های در دست ساخت استان بوشهر زیر ذره‌بین استاندارد می‌روند

ساختمان‌های در دست ساخت استان بوشهر زیر ذره‌بین استاندارد می‌روند

بوشهر - مدیر کل استاندارد استان بوشهر گفت: ساختمان های در دست ساخت استان، زیر ذره بین استاندارد می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم بهره مند ظهر شنبه در حاشیه تفاهم نامه همکاری بین این اداره کل و سازمان نظام مهندسی استان بوشهر اظهار داشت: استانداردسازی باید در همه لایه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی از انتقاد تفاهم همکاری برای توسعه استاندارد خبر داد و بیان کرد: در راستای ارتقاء بخشی بر نظارت اجرای استاندارد، تفاهم نامه همکاری بین این اداره کل و سازمان نظام مهندسی استان بوشهر، منعقد شد.

بهره مند افزود: در راستای اجرای این تفاهم نامه، گشت های مشترک بین کارشناسان استاندارد و مهندسین ناظر تشکیل شده و وضعیت استاندارد ساختمان های در دست ساخت، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: استانداردسازی ساخت و سازهای ساختمانی باید هم در مرحله تولید مصالح و هم مصرف آن انجام گیرد که خود، بیانگر اهمیت آن است.

مدیر کل استاندارد استان بوشهر، استفاده از پتانسیل سازمان نظام مهندسی، در تدوین استانداردهای ساختمانی را یکی دیگر از مفاد این تفاهم نامه برشمرد.

وی اظهار داشت: بر این اساس، چگونگی تدوین استاندارد ملی، به نیروهای سازمان نظام مهندسی استان بوشهر، آموزش داده می شود تا از آن پتانسیل علمی، در راستای تدوین استانداردهای ملی و حتی بین المللی، استفاده شود.

کد مطلب 4415863

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