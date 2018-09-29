به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران را در التباب السود در جبهه نهم در استان صنعا هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری کشته و زخمی شدند و بقیه پا به فرار گذاشتند.

در استان البیضاء نیز ارتش و کمیته های مردمی در عملیاتی در جبهه قانیه ضربات مهلکی به مزدوران وابسته به ائتلاف سعودی-آمریکایی وارد کردند.

همچنین ارتش و کمیته های مردمی یمن، یورش مزدوران را در الزاهر در استان البیضاء ناکام گذاشتند و شماری از مهاجمان را به هلاکت رساندند و برخی دیگر را زخمی کردند.

در جبهه ساحل غربی نیز ارتش و کمیته های مردمی یمن ادوات مزدوران و متجاوزان را در غرب التحیتا هدف قرار دادند و سرنشینان خودرو را به هلاکت رساندند.

یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: ارتش و کمیته های مردمی عملیات گسترده ای به مواضع مزدوران و متجاوزان در حیس در جبهه ساحل غربی انجام دادند که بر اثر این حمله شماری از مزدوران کشته و زخمی شدند و شماری دیگر هم به اسارت درآمدند.

منبع یمنی افزود: این عملیات از سه محور انجام شد و نیروی هوایی متجاوزان نیز در مقابله با آن ناکام ماند.

از سوی دیگر در استان الجوف نیز در عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن یک خودرو نظامی مزدوران وابسته به ائتلاف ضد یمن منهدم شد.