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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۱

مسابقات دوی صحرانوردی بانوان در شهرکرد برگزار شد

مسابقات دوی صحرانوردی بانوان در شهرکرد برگزار شد

شهرکرد- مسابقات دوی صحرانوردی بانوان در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری، ۵۰ نفر از بانوان دوومیدانی کار استان در رده سنی آزاد پنجم مهرماه در مسافت چهارکیلومتر در مسیر جاده قطب صنعتی هفشجان با یکدیگر رقابت کردند.

در این رقابت ها نکیمیا افیونی از هیئت دومیدانی هفشجان به مقام اول، مریم هاشمی مقام دوم و محبت یوسفی از هیئت دوومیدانی هفشجان مقام سوم را کسب کردند.

به نفرات اول تا ششم حکم قهرمانی و نفرات اول تا سوم علاوه بر حکم به ترتیب جوایز دومیلیون ریالی، یک میلیون پانصد هزارریالی و یک میلیون ریالی اهدا شد.

کد مطلب 4415890

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