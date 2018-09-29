به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله غریب ظهر شنبه در نشست کمیته کشاورزی، منابع طبیعی ودامپروری با اشاره به اینکه توسعه بخش کشاورزی چهارمحال وبختیاری نیازمند ورود سرمایه گذار است، اظهار داشت: ورود سرمایه گذار دربخش کشاورزی موجب رونق بیشتر این بخش می شود.

وی بیان کرد: برداشتن موانع سد راه سرمایه گذاری در این استان ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بیشماری برای توسعه دارد که باید این ظرفیت های در مسیر توسعه قرار گیرد.

وی بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت های بخش کشاورزی موجب تحقق اقتصاد مقاومتی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: چهارمحال و بختیاری در حال حاضر در بخش تولید ماهی، گوشت قرمز، محصولات باغی و زراعی در سطح کشور جزو استان های برتر است.

وی بیان کرد: کاهش ضایعات بخش کشاورزی زمینه ساز افزایش درآمد کشاورز و ایجاد اشتغال بیشتر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید از ظرفیت های سرمایه گذاران در بخش توسعه صنایع تبدیلی در این استان بهره گرفت.

وی ادامه داد: بخش کشاورزی با ورود بخش خصوصی توسعه می یابد.