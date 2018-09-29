سید هادی مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در نظر گرفتن مجازات برای افرادی که در سیستم ناوگان حمل‌ونقل کشور اخلال وارد می‌کنند، گفت: نیروهای امنیتی و انتظامی در این راستا به‌صورت جدی با خاطیان برخورد خواهند کرد.

وی تأکید کرد: در نظر گرفتن مجازات برای راهزن یا قطاع الطریق بسته به نحوه انجام این اقدام است که مشخص شود جرم حدی است یا تعزیری؛ اما آنچه در قانون آمده به‌صراحت برخورد جدی با این افراد است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند در ادامه در خصوص اقدامات صورت گرفته در شهرستان نهاوند برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی اخلال‌گران گفت: شورای تأمین در راستای این مهم واردشده و حمایت قضایی نیز از نیروی انتظامی و سپاه در برخورد با اخلال گران صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در راستای پوشش محورهای شهرستان وارد عمل شده‌اند، گفت: سپاه و نیروی انتظامی اجازه برخورد جدی و دستگیری اخلالگران را دارند.

مصطفوی بابیان اینکه کامیون داران ترس و واهمه‌ای برای تردد و عبور از محورهای شهرستان نهاوند نداشته باشند چراکه امنیت در محورهای شهرستان نهاوند حاکم است، گفت: با افرادی که اخلال در ناوگان حمل‌ونقل جاده ای ایجاد می‌کنند برخورد شدید قضایی می‌شود و حداقل آن این است که با قرار بازداشت موقت در ابتدا روانه زندان خواهند شد.