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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۰

امینی در مراسم رونمایی از تندیس شهید دوران:

شهید دوران بزرگترین ضربه سیاسی را به رژیم بعث عراق وارد کرد

شهید دوران بزرگترین ضربه سیاسی را به رژیم بعث عراق وارد کرد

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهید دوران بزرگترین ضربه سیاسی را در دفاع مقدس به رژیم بعث عراق وارد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر سیدابراهیم امینی در مراسم رونمایی از تندیس شهید دوران گفت: مدیریت شهری باید با اقداماتی که انجام می دهد فرهنگ ایثار و شهادت را در شهر زنده نگهدارد و ترتیباتی اتخاذ کند که نسل های جدید با ایثارگری های سرمداران عزیزی که تمامیت ارضی، استقلال و امنیت کشور در گروه از خود گذشتگی آنها بوده آشنا شوند.

وی گفت: باعث مسرت ما است که رئیس سازمان زیباسازی شهرداری با رونمایی از تندیس تعدادی از ایثارگران و سرداران رشید دوران دفاع مقدس، این فرصت را فراهم آورد تا یاد و نام این دلاوری ها تداوم یابد و برای نسل جوان زنده بماند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: شهید عباس دوران فقط دو سال از دوران جنگ در میان ما بود و پس از آن به افتخار شهادت نائل آمد. در این مدت بیش از ۱۰۷ عملیات برون مرزی انجام داد.

وی اضافه کرد: هر چه فکر می کنم می بینم این شهید چه اسم با مسمایی دارد. مانند ابوالفضل عباس(ع)، عباس دوران بود و پیر و مراد خود را تنها نگذاشت. رشادت ها کرد و در عملیات های مختلف مانند مروارید و فتح المبین دلاوری های او زبانزد است.

امینی در خاتمه ضمن تقدیر از شهردار منطقه ۱۳ تصریح کرد: شهید دوران بزرگترین ضربه سیاسی را با تغییر محل نشست جنبش عدم تعهدها به دشمن وارد کرد و جان خودش را فدای میهن، استقلال و تمامیت ارضی کشور ساخت.

کد مطلب 4415959
سیامک صدیقی

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