شهید دوران بزرگترین ضربه سیاسی را به رژیم بعث عراق وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر سیدابراهیم امینی در مراسم رونمایی از تندیس شهید دوران گفت: مدیریت شهری باید با اقداماتی که انجام می دهد فرهنگ ایثار و شهادت را در شهر زنده نگهدارد و ترتیباتی اتخاذ کند که نسل های جدید با ایثارگری های سرمداران عزیزی که تمامیت ارضی، استقلال و امنیت کشور در گروه از خود گذشتگی آنها بوده آشنا شوند.

وی گفت: باعث مسرت ما است که رئیس سازمان زیباسازی شهرداری با رونمایی از تندیس تعدادی از ایثارگران و سرداران رشید دوران دفاع مقدس، این فرصت را فراهم آورد تا یاد و نام این دلاوری ها تداوم یابد و برای نسل جوان زنده بماند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: شهید عباس دوران فقط دو سال از دوران جنگ در میان ما بود و پس از آن به افتخار شهادت نائل آمد. در این مدت بیش از ۱۰۷ عملیات برون مرزی انجام داد.

وی اضافه کرد: هر چه فکر می کنم می بینم این شهید چه اسم با مسمایی دارد. مانند ابوالفضل عباس(ع)، عباس دوران بود و پیر و مراد خود را تنها نگذاشت. رشادت ها کرد و در عملیات های مختلف مانند مروارید و فتح المبین دلاوری های او زبانزد است.

امینی در خاتمه ضمن تقدیر از شهردار منطقه ۱۳ تصریح کرد: شهید دوران بزرگترین ضربه سیاسی را با تغییر محل نشست جنبش عدم تعهدها به دشمن وارد کرد و جان خودش را فدای میهن، استقلال و تمامیت ارضی کشور ساخت.