حذف کنکور برای پذیرش دانشجوی پزشکی غیرممکن است / ضرورت استانداردسازی آزمون های دبیرستان برای تاثیر در پذیرش دانشجو

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح هایی مانند طرح حذف کنکور که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، برای رشته هایی در مقاطع کاردانی و برخی کارشناسی ها قابل انجام است اما برای رشته هایی در مقاطع بالاتر امکانپذیر نیست و برگزاری آزمون در این مقاطع ضروری است. به خصوص در دکتری پزشکی بدون آزمون نمی توان دانشجو پذیرش کرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تأثیر معدل دوران متوسطه در طرح کنکور خاطرنشان کرد: تأثیر نمرات دوره دبیرستان چنانچه آزمون های این دوران به صورت استاندارد و سراسری باشد و برای همه داوطلبان یکسان انجام گیرد، می تواند در پذیرش دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: البته باید توجه داشت که اگر هر دبیرستان به طور جداگانه آزمون خود را برگزار کند، این ملاک قابل استناد نخواهد بود.

محققی یاد آور شد: منحصراً آزمون های استاندارد قابل پذیرش است و امتحان نهایی باید به صورت استاندارد انجام گیرد تا نمرات آن ملاک باشد. در واقع در این صورت می توان بخشی از نمره پذیرش دانشجو در دانشگاه را مبنای پذیرش قرار داد.