آرامش امروز را مدیون شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا دوران در مراسم رونمایی از تندیس شهید دوران که در منطقه ۱۳ نصب شد، گفت: من هیچ گاه نمی گویم پدرم و همیشه از واژه شهید دوران استفاده می کنم چون ایشان متعلق به همه ایران است و فقط مربوط به خانواده من نیست.

فرزند شهید عباس دوران اضافه کرد: من به شهید دوران افتخار می کنم و نصب این تندیس باعث می شود شهروندان با دیدن آنها تلنگری بخورند و تاریخ رشادت ها و قهرمانی ها را فراموش نکنند؛ این شهدا افتخار ما هستند.

وی افزود: شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم باعث شدند آرامش امروز را داشته باشیم به همین دلیل یادآوری نام آنها نوعی احترام به رشادت آنها است.

عباس دوران، مرد همه دوران ها بود

سرتیپ خلبان سیاوش مشیری هم رزم شهید عباس دوران نیز گفت: عباس دوران مرد همه دوران ها بود. کسی که خودش را باور داشت و با آن باور چنان سیلی محکمی به صدامیان زد که در نهایت به ذلت و خواری آنها ختم شد.

وی اضافه کرد: شهید دوران ۱۰۷ مأموریت جنگی تا لحظه شهادت داشت و در همه عملیات ها موفق بود.

سرتیپ مشیری در خاتمه گفت: جا دارد یادی از شهید یاسینی کنیم که رفیق همیشه همراه شهید دوران بود و اکنون نیز بزرگراه آنها در کنار هم قرار دارد.