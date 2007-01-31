برای غلبه بر استقلال به تهران می آییم/ با مرفاوی و دستیارانش مشکلی ندارم

هافبک تیم فوتبال مس کرمان با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازی با استقلال یکی از سخت ترین بازیهای ماست. در تیم ما تنها 5 تا 6 بازیکن تجربه بازی در ورزشگاه آزادی را دارند و چند بازیکن اصلی غایب هستند وهمین مسائل کارمان را تا اندازه ای دشوار می کند.

وی افزود: با این وجود ناامید نیستیم و با تکیه برتوان خود به دنبال غلبه بر استقلال در ورزشگاه آزادی هستیم. هفته گذشته تمرینات مان را مرتبط با نقاط ضعف و قوت استقلال برگزارکرده ایم و با شناخت کامل به مصاف این تیم خواهیم رفت. دربازی روزجمعه گرچه در ورزشگاه آزادی مهمان استقلال خواهیم بود اما به دنبال ارائه بازی تدافعی نخواهیم رفت و سعی می کنیم با انجام بازی تهاجمی به خواسته خود دست یابیم.

خیری با ابراز خوشحالی از رویارویی با تیم سابقش گفت: از اینکه می خواهم مقابل استقلال بازی کنم احساس خوبی دارم. از بازی برابر استقلال خاطره خوشی دارم که مهمترین بازی نهایی جام حذفی سال 83 است. در آن بازی یکی از بهترین بازیکنان زمین بودم و حتی به خاطر بازی خوبم قلعه نویی مرا به استقلال آورد. با این حال خوشحالم از اینکه مجددا مربیان، بازیکنان و هواداران تیم سابقم را ملاقات می کنم. با احترام به همه آنها سعی می کنم روز جمعه بهترین بازی خود را ارائه کنم تا تیم مس با موفقیت زمین بازی را ترک کند.

وی ادامه داد: با مربیان استقلال هیچ مشکلی ندارم و از صمیم قلب برای آنها احترام قائلم. معتقدم مرفاوی و دستیارانش باعث جدایی من از استقلال نشدند و مسائلی دیگر در این مورد تاثیر گذار بوده است.

هافبک سابق تیم فوتبال استقلال تهران خاطرنشان ساخت: تیم مس کرمان تا پیش از اتمام نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر نتایجی در خور توجه کسب کرده بود ، اما در نیم فصل دوم دچار افت شدیم که بی ارتباط با مصدومیت و غیبت بازیکنان اصلی نبوده است. اما تلاش می کنیم تا با غلبه بر استقلال روند صعودی را در پیش گیریم و مجددا به جمع مدعیان بالای جدول نزدیک شویم.