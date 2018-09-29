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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۳

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان:

بیش از یک تن انواع مواد مخدر در شهرستان «سیب و سوران»کشف شد

بیش از یک تن انواع مواد مخدر در شهرستان «سیب و سوران»کشف شد

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ماموران انتظامی شهرستان «سیب و سوران» یک تن و ۷۷۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و در این رابطه چهار قاچاقچی نیز به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر جابه جایی محموله سنگین مواد مخدر توسط قاچاقچیان با خودروهای تندرو در حوزه شهرستان سیب و سوران بلافاصله ماموران پلیس مواد مخدر وارد عمل شدند.

وی خاطر نشان کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیب و سوران شب گذشته با پشتیبانی اطلاعاتی پلیس شهرستان سراوان ضمن کمین در مسیر تردد سوداگران مرگ، خودروهای حامل مواد مخدر را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: قاچاقچیان مواد مخدر با مشاهده ماموران پلیس اقدام به تیراندازی کردند که با آتش پرحجم از سوی آنان مواجه شدند به گونه ای که در این درگیری نفس گیر، چهار نفر از سوداگران مرگ به هلاکت رسیدند.

وی با اشاره به دستگیری چهار سوداگر مرگ در این عملیات، افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از پنج خودرو توقیف شده، یک تن و ۵۹۲ کیلو و۴۰۰ گرم تریاک، ۱۷۱ کیلو و ۸۰۰ گرم هروئین و ۱۳ کیلو و ۸۰۰گرم حشیش کشف کردند.

سردار قنبری ادامه داد: ماموران پلیس در این عملیات، پنج قبضه سلاح کلاشینکف، ۱۸ تیغه خشاب و ۳۹۷ تیر جنگی نیز کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: پلیس با سوداگران مرگ قاطعانه برخورد می کند و اجازه هیچ گونه جولان به آنان نخواهد داد.

کد مطلب 4416000

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