۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۵

مدیرکل فنی‌وحرفه‌ای بوشهر:

طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی در استان بوشهر گسترش می‌یابد

بوشهر - مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر گفت: طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در استان بوشهر گسترش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی عصر شنبه در نشست  بررسی روند اجرای طرح مهارت آموزی در محیط مار واقعی در استان بوشهر اظهار داشت: به منظور توسعه برنامه‌های مهارت‌آموزی اقدامات خوبی در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی با اشاره به اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی خاطرنشان کرد: این طرح به منظور استمرار و تثبیت فرصت های شغلی مورد نیاز جامعه و فراهم کردن بسترهای لازم به منظور ایجاد اشتغال مولد و پایدار اجرا شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با اشاره به شرکت ۲۵۰ نفر از استان بوشهر در این طرح طی شش ماهه نخست سال جاری، تصریح کرد: آشنایی با محیط کسب و کار، حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی از اهداف اجرای این طرح است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی در توسعه آموزش مهارتی، استفاده از ظرفیت آموزشی موجود در کارگاه‌ها و توسعه و تنوع الگوهای آموزشی در این طرح بیان کرد: فراهم کردن زیرساخت های لازم به منظور ایجاد اشتغال مولد و پایدار برای جوانان کشور ضروری است.

دراهکی از دیگر اهداف این طرح به آشنایی با محیط کسب و کار، حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی، کمک به بنگاه های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروهای مستعد و توانمند و استفاده از ظرفیت و توان آموزشی بنگاه های اقتصادی اشاره کرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر تصریح کرد: شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و توانمند، کاهش هزینه‌های جذب و به کارگیری نیروهای فاقد مهارت با استفاده از ظرفیت و توان آموزشی بنگاه‌های اقتصادی از مزایای این طرح است.

وی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های مهارتی، خاطرنشان کرد: در آینده دولت باید به عنوان تسهیل‌گر و بخش خصوصی به عنوان آموزش دهنده آموزش‌های مهارتی مبتنی بر نیاز با تنوع بخشی، مشاغل را در محیط کار واقعی اجرا کند.

