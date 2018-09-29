به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی عصر شنبه در نشست بررسی روند اجرای طرح مهارت آموزی در محیط مار واقعی در استان بوشهر اظهار داشت: به منظور توسعه برنامه‌های مهارت‌آموزی اقدامات خوبی در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی با اشاره به اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی خاطرنشان کرد: این طرح به منظور استمرار و تثبیت فرصت های شغلی مورد نیاز جامعه و فراهم کردن بسترهای لازم به منظور ایجاد اشتغال مولد و پایدار اجرا شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر با اشاره به شرکت ۲۵۰ نفر از استان بوشهر در این طرح طی شش ماهه نخست سال جاری، تصریح کرد: آشنایی با محیط کسب و کار، حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی از اهداف اجرای این طرح است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی در توسعه آموزش مهارتی، استفاده از ظرفیت آموزشی موجود در کارگاه‌ها و توسعه و تنوع الگوهای آموزشی در این طرح بیان کرد: فراهم کردن زیرساخت های لازم به منظور ایجاد اشتغال مولد و پایدار برای جوانان کشور ضروری است.

دراهکی از دیگر اهداف این طرح به آشنایی با محیط کسب و کار، حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی، کمک به بنگاه های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروهای مستعد و توانمند و استفاده از ظرفیت و توان آموزشی بنگاه های اقتصادی اشاره کرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر تصریح کرد: شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و توانمند، کاهش هزینه‌های جذب و به کارگیری نیروهای فاقد مهارت با استفاده از ظرفیت و توان آموزشی بنگاه‌های اقتصادی از مزایای این طرح است.

وی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های مهارتی، خاطرنشان کرد: در آینده دولت باید به عنوان تسهیل‌گر و بخش خصوصی به عنوان آموزش دهنده آموزش‌های مهارتی مبتنی بر نیاز با تنوع بخشی، مشاغل را در محیط کار واقعی اجرا کند.