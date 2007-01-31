تا پایان امسال تعداد دوربین های نظارت تصویری به مرز 200 دستگاه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حجت الله بهروز با اشاره به وجود 170 دوربین نظارت تصویری در حال حاضر در سطح شهر تهران افزود : تا پایان امسال با نصب 30 دوربین جدید، تعداد دوربین های نظارت تصویری در پایتخت به 200 دوربین افزایش خواهد یافت .

وی با تاکید بر اینکه در مناطقی از سطح شهر تهران که اتوبانها وخیابان های آنها قبلا تحت پوشش دوربین های نظارت تصویری قرار نگرفته اند نصب خواهد شد ، تصریح کرد : دوربین های جدید اتوبانها و خیابانهای محدوده شرق و جنوب غرب تهران از جمله اتوبانهای بسیج و آهنگ نصب خواهد شد .



