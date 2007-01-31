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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۰۹

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران :

تا پایان امسال تعداد دوربین های نظارت تصویری به مرز 200 دستگاه می رسد

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران از نصب 30 دوربین جدید نظارت تصویری در اتوبانها و خیابانهای محدوده شرق و جنوب غرب تهران تا پایان امسال خبرداد و گفت : تا پایان سال جاری تعداد دوربین های نظارت تصویری در سطح شهر تهران به مرز 200 می رسد .

به گزارش خبرگزاری مهر،  مهندس حجت الله بهروز با اشاره به وجود 170 دوربین نظارت تصویری در حال حاضر در سطح شهر تهران افزود : تا پایان امسال با نصب 30 دوربین جدید، تعداد دوربین های نظارت تصویری در پایتخت به 200 دوربین افزایش خواهد یافت .

وی با تاکید بر اینکه در مناطقی از سطح شهر تهران که اتوبانها وخیابان های آنها قبلا تحت پوشش دوربین های نظارت تصویری قرار نگرفته اند نصب خواهد شد ، تصریح کرد : دوربین های جدید اتوبانها و خیابانهای محدوده شرق و جنوب غرب تهران از جمله اتوبانهای بسیج و آهنگ نصب خواهد شد .

 

کد مطلب 441601

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