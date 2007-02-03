جریانات شعری در تحولات تاریخی حذف نمی شود

محمدعلی بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این بین ممکن است نگاه های متفاوتی به شعر ما اضافه شود. به عنوان مثال نگاه عاشورایی از دیرباز درشاعران وجود داشته است. با این حال رویکردهای شگفت انگیزی در زمینه شعر عاشورایی در نسل شاعران امروز به چشم می خورد که تحسین برانگیز است. این رویکرد نگاهی است باید با دقتی درونی به شعر نسل امروز متمرکزشود.

وی افزود: هرچه شعر با جهان پیوند داشته باشد و شاعران ایرانی با مطالعه شعر جهان بتوانند اهمیت شعر را دریابند در روند تکاملی شعرتاثیرات به سزایی خواهد گذاشت. وقتی شاعر امروز با اینترنت به برقراری ارتباط پرداخته است به این معنی است که از هنر جهان تاثیرمی پذیرد.

بهمنی ادامه داد : من تصورمی کنم آن بخش از شعر که به شکل تدریجی و تکاملی روند خود را ادامه می دهد مثبت است . در هرصورت شعر به مثابه موجود زنده ای است که می تواند مدافع خود باشد و به حرکت های پیوسته خود ادامه دهد. شعر هنری است که درونی و جوششی اتفاق می افتد و درعین حال تلاش هایی نیز برای تثبیت و تدوام آن انجام می گیرد.

این شاعر تصریح کرد: از سال ها پیش تاکنون چالش ها و گفتگوهایی در قالب محافل شعری وجود داشته است. این چالش ها درهر برهه ای از زمان با رنگ و بوی خاص خود ارائه می شده است. اما واقعیت این است که هیچ یک از این چالش ها به هنگام سرایش به سراغ شاعرنمی آید. البته می توان در حیطه فرم و شکل شعر گفتگو کرد اما فراموش نکنیم که شعر امری ذاتی و ذهنی است .