هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر صفارزاده مدیرعامل این سازمان با بیان این مطلب ارتقاء دانش و بهره گیری از دانسته های پژوهشگران و متخصصان این رشته را از دیگر اهداف برگزاری هفتیم کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران دانست و افزود : در ادامه کنفرانس های قبلی حمل و نقل و ترافیک این بار با بهره گیری از دانش متفکرین ، اندیشمندان و دانشگاهیان و همچنین به منظور تبادل تجارب متخصصان ، مدیران و صاحبنظران در جهت ارتقاء دانش و شناخت اصولی مساله ترافیک تبیین راهکارها و در نهایت کاهش معضلات موجود در این زمینه برگزار خواهد شد .

وی حمل و نقل و ترافیک و توسعه پایدار ، انرژی ، محیط زیست و حمل و نقل و ترافیک ، سیستم های حمل و نقل عمومی ، ایمنی در حمل و نقل و ترافیک ، برنامه ریزی حمل و نقل ، مدیریت و کنترل ترافیک ، آموزش قوانین و مقررات ، اقتصاد حمل و نقل ، خصوصی سازی و مشارکت مردمی ، حمل و نقل و ترافیک ، شهروند مداری و محله محوری ، فناوری نوین در سیستم های حمل و نقل و سایر موضوعات مرتبط با حمل و نقل و ترافیک را از محورهای این کنفرانس برشمرد .

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88631123 دبیرخانه هفتمین کنفرانس بین المللی ترافیک ایران تماس بگیرند .

همچنین نشانی اینترنتی جهت دریافت اطلاعات در زمینه چگونگی حضور در کنفرانس مذکور شامل www.ttc7.ir است .

هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران هفتم و هشتم اسفندماه جاری در محل سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار خواهد شد .



