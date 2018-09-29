ضرورت تعامل دستگاه ها با اصناف برای رسیدن به ثبات قیمت

به گزارش خبرنگارمهر، مصطفی سالاری بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار که در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد با اشاره به مخدوش کردن قیمت ها توسط فروشنده ها برلزوم برگزاری جلسه با اصناف تأکید و اظهارکرد: با توجه به شرایط بازار و قیمت محصولات منصفانه نیست از فروشندگان بخواهیم با قیمت سال گذشته اجناس خود را بفروشند.

وی با بیان اینکه باید معیاری منطقی و منصفانه بین فروشنده و مصرف کننده از سوی دستگاه های مسئول تعیین شود، گفت: نمی توانیم با توجه به تورم بازار فقط برای فروشندگان پرونده سازی کنیم.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه باید در حوزه قانونگذاری برای اصناف منطقی عمل شود، افزود: نباید همه فروشندگان متخلف شناخته شوند. مسئولان با مشورت و برگزاری جلسه با اصناف همه جوانب را برای قیمت گذاری منصفانه درنظر بگیرید.

وی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه در حوزه حمل و نقل در استان گیلان با مشکلی خاصی مواجه نبوده ایم، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش مسئولان و حل مشکلات این صنف این موضوع در سطح سایر استان ها نیز حل شود.

سالاری با اشاره به قیمت مرغ، تعیین آن را در سطحی کشوری عنوان و تصریح کرد: نوسانات بازار کشور قطعا روی قیمت مرغ در استان نیز تاثیرگذار است.

وی به نوسات قیمتی برخی اقلام در بازار اشاره و تأکید کرد: امیدواریم با هماهنگی و تعامل همه دستگاه با اصناف مختلف به ثبات قیمت در جامعه برسیم.

وی در ادامه از عدم حضور برخی مسئولان گلایه و حضور همه مدیران در جلسات استانداری را لازم و ضروری دانست و افزود: عدم حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی در این جلسه غیرقابل قبول است.