نامگذاری معابر و میادین شهری ساری بدون مصوبه شورا انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش یوسفی شامگاه شنبه در جلسه شورای شهر ساری با تسلیت به مناسبت درگذشت آتش نشان فقید ساروی با اشاره به بند قانونی درباره نامگذاری معابر، خیابان ها و کوچه های شهری و تغییر نام آن ها گفت: در حال حاضر نامگذاری معابر و کوچه های شهری بدون مصوبه شورای شهر انجام می شود و این غیرقانونی است.

وی افزود: طبق قانون اختیار نامگذاری و تغییر نامه معابر و میادین با شورا است و این نامگذاری ریشه علمی و فرهنگی دارد و به عنوان نمونه مردم از میدان شهرداری خاطره دارند و حق و مصوبه شورا باید مدنظر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ساری همچنین به ماده ۷۱ قانون شهرداری ها اشاره و اضافه کرد: شهرداری موظف است صورت هزینه و درآمد را که به تصویب شورای شهر رسیده برای اطلاع عموم و شورا منتشر کند و نظارت بر حسن امور برعهده شورا است.

یوسفی یادآور شد: درآمد و هزینه شش ماه اول شهرداری باید به اطلاع شورای شهر و شهروندان برسد و همچنین تحقیق و تفحص از سازمان های شهرداری باید انجام شود و شرایط لازم برای این کار آماده است.

عضو شورای شهر ساری با بیان اینکه اقتصاد شهر تابع اقتصاد کشور است، تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری و سازمان های تابعه را ارائه کرد ولی این کار نباید مغرضانه باشد.

یوسفی با اشاره به اینکه برخی پرسنل شهرداری حدود چهارماه حقوق و مزایا را دریافت نکردند افزود: ما شرایط درآمدی شهرداری را درک می کنیم ولی عدم شفاف سازی امور را درک نمی کنیم.