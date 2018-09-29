جامعه منتظر انتقام گیری از عوامل حادثه اهواز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، عصر امروز (شنبه) در نشست ماهانه این تشکل با بیان اینکه حادثه اهواز، نگرانی هایی را درباره امنیت به وجود آورد، اظهار داشت: از نظر نظامی، حادثه اهواز عملیات مهمی نبود. حادثه اهواز، حادثه کوری بود که اگر سیستم امنیتی و اطلاعاتی ما به این مراسم توجه بیشتری داشت، شاید می شد آن را پیش بینی کرد.

وی افزود: می توان هم در حوزه رسانه ای و هم در شناسایی عوامل حادثه، سیلی محکمی به آن ها زد؛ چون جامعه منتظر انتقام گیری و نشان دادن ضرب شست سیستم امنیتی کشور است.

باهنر با اشاره به جنگ اقتصادی تصریح کرد: ظرف یک ماه اخیر، ثابت شد که جنگ رسانه ای پرحجم تری کار خود را آغار کرده است؛ این جنگ رسانه ای، برخی نتایج جنگ اقتصادی را بزرگتر از واقعیت نشان می دهد.

وی تاکید کرد: باید برنامه اجرایی برای زندگی کردن با تحریم داشته باشیم و واقعیت را همانطور که هست با مردم بیان کنیم. باید استراتژی خوبی را در برابر جنگ رسانه ای اتخاد کنیم.

باهنر با اشاره به تاکید رهبر انقلاب مبنی بر عدم موازی کاری با دولت اظهار داشت: تنها مسیر، دولت است اما نباید چنین تعبیر شود که منظور رهبر انقلاب بر عدم فعالیت بخش های حکومتی بوده است چون این برداشت درستی نیست.

نماینده سابق مجلس تصریح کرد: در چنین شرایطی، سفیر چین و هند نداریم و این ها از مسائلی است که دولت باید آنها را جمع کند چون طرح ها و نقشه های جدی برای اداره کشور وجود دارد.