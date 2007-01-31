وزیر ارشاد با نگاهی شریف و حق طلبانه پیش آمده است / انتخاب من " شطرنج با ماشین قیامت " است

مریم صباغ زاده - نویسنده و منتقد - در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در جوایز هرچه درصد خطا کمتر باشد ، انتخاب به حق نزدیک تر است . می دانم که وزیر نسبت به حقوق ناشران و مولفان بسیار حساس است و با نگاهی شریف و حق طلبانه پیش آمده است .

عضو هیات موسسان انجمن قلم ایران اظهار داشت : نگاه کتاب سال وزارت ارشاد باید بسیار بسیط و وسیع باشد . باید بتواند تمام شاخه های علوم را پوشش دهد و اگر گاهی از بعضی شاخه ها چشم پوشی کرده است قطعا مقصر است . این جایزه حتما امسال بر آن بوده است تا این خلاء را پر کند .

این نویسنده خاطرنشان کرد : اگر مشکلی در اجرای این جایزه باشد قطعا به صورت پلکانی به وزیر ارشاد هم می رسد .

دبیر چهارمین جایزه قلم زرین یادآور شد : دوره جدید را دوره تعامل ، همسرایی و گفتمان می بینم . از طرفی هنرمند باید از بعضی دغدغه های پوچ خالی شود . اگر در این سالها اثر قابل توجهی نداشتیم به این دلیل است که نویسندگان ما دنبال جوایز بوده اند . من هیچ کدام از آثارم را در جوایز شرکت نداده ام چون هیچ کدام را قبول ندارم .

صباغ زاده که دبیر چهارمین دوره جایزه قلم زرین بوده است تاکید کرد که چهارمین دوره ، دوره کم خطایی بوده است . وی گفت آثار منتخب دوره چهارم در انتخابهای جوایز دیگر هم لحاظ شده بود .

این داستان نویس خاطرنشان کرد : اگر من جزو داوران بودم کتاب " شطرنج با ماشین قیامت " را بر می گزیدم . این رمان ، رمان تکنیکی بسیار قشنگی است .