۷ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۰۶

فرماندار دیر:

ظرفیت سمن‌های شهرستان دیر در توسعه سلامت استفاده شود

بوشهر - فرماندار شهرستان دیر با تاکید بر استفاده از ظرفیت سمن‌ها در حوزه سلامت، گفت: دستیابی به توسعه‌ متوازن و پایدار مستلزم توجه همه اقشار اجتماعی به مقوله‌ سلامت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد عصر شنبه در اولین نشست مجمع سلامت شهرستان دیر اظهار داشت: دستیابی به توسعه متوازن و پایدار تنها در جوامعی محقق می‌شود که تمام آحاد و اقشار اجتماعی آن به مقوله سلامت توجه ویژه کنند.

وی با بیان اینکه سلامت یک هدف اجتماعی و حق همگانی است، گفت: اهمیت و اولویت سلامت در قانون اساسی کشور، سیاسیت‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه و سند حقوق شهروندی به خوبی تبیین شده است.

فرماندار شهرستان دیر گفت: نقش موثر عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و فرهنگی بر سلامت، بیانگر این واقعیت است که جلب مشارکت موثر گروه‌های مختلف مردم و همه بخش‌های جامعه، از مرحله تعیین مشکل در سطح محلی تا پیشنهاد راه حل، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های ارتقای سلامت، امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی با بیان اینکه سلامت سنگ بنای توسعه جوامع انسانی است، افزود:  مسئولیت تامین، حفظ و ارتقا سلامت نه تنها بر عهده‌ی دست اندرکاران رسمی نظام سلامت، بلکه بر عهده تمامی ارگان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و آحاد مختلف جامعه است.

اعتماد با اشاره به نقش سازمان‌های مردم نهاد در مقوله سلامت جامعه تأکید کرد: از آنجایی که سمن‌ها راحت‌تر می‌توانند با جامعه ارتباط برقرار و مسائل و مشکلات را منعکس کنند انتظار است در زمینه حل معضلات حوزه سلامت در کنار ما قرار گیرند.

