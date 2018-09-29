آل خلیفه: ایران گذرگاههای دریایی را تهدید می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در سخنانی در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به تکرار ادعاهای بی اساس ضد ایران پرداخت.

وی مدعی شد: ایران سیاست تخریب و حمایت از گروههای تروریستی را دنبال می کند. ایران منبع موشکهایی است که امنیت منطقه و گذرگاههای دریایی در تنگه هرمز و باب المندب را تهدید می کند. نظام ایران شبه نظامیان کودتاچی را در یمن حمایت می کند. حاکمان ایران به دنبال هیمنه بر منطقه از طریق صدور انقلابشان هستند. بحرین با غرب ضد توطئه های ایران و تلاش های مداخله جویانه اش می ایستد. شبه نظامیان کودتاگر در یمن مورد حمایت تهران به سوی عربستان موشک شلیک می کنند و امنیت منطقه و گذرگاه های دریایی را تهدید می کنند.

وزیر خارجه بحرین در ادامه گفت: قطر در راستای حمایت مالی تروریسم حرکت کرده و مفهوم امنیت جمعی را از طریق حمایت از تروریسم از بین برده است.دوحه بر سیاست های مغایر با امنیت جمعی اصرار دارد و در راستای گسترش تروریسم گام بر می دارد. هنوز امید داریم که قطر به بلوغ برسد و حسن نیت خود را نشان دهد.

وزیر خارجه بحرین اعلام کرد: تحقیق امنیت دائم به ائتلاف راهبردی میان کشورهای منطقه نیاز دارد.

وی در ادامه از التزام کشورش به مشارکت در ائتلاف ضد یمن برای آنچه کمک به ملت یمن خواند دم زد.

درباره بحران سوریه نیز بر ضرورت دست یابی به راهکار سیاسی با مشارکت فعالانه و نقش عربی قوی تاکید کرد و ادعا کرد که سوریه باید از گروههای مورد حمایت ایران مانند حزب الله و دیگر گروهها خلاص شود.

وی که همکاری قوی با صهیونیستها دارد از ضرورت برپایی کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی و بازگشت آوارگان و عدم تغییر هویت قدس و ضرورت کمک به آنروا دم زد.

وزیر خارجه بحرین درباره لیبی حرف زد و خواستار توقف دخالت منطقه ای در امور داخلی عراق شد.

در پایان هم از نقش سعودی ها تمجید کرد.