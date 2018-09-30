مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد اکیپ بازرسی در استان ۱۷۲ اکیپ بوده است، گفت: طی شش ماهه سال جاری ۴۱۳ بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان انجام‌ گرفته و ۴۰۰ واحد متخلف شناسایی‌شده است.

وی جرائم نقدی واحدهای صنفی متخلف را بیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: علت بیشتر تخلفات این واحدهای صنفی عدم درج قیمت، گران فروشی و عدم درج فاکتور بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان به کشف قاچاق کالا در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی شش ماهه سال جاری ۲۳ محموله قاچاق سوخت در استان کشف‌شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته قاچاق در استان ۵۰ درصد رشد دارد.

ممیزی تأکید کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می‌دهد.

وی گفت: رسیدگی به تخلفات اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف‌کنندگان انجام می‌شو ازجمله وظایف این اداره است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان تصریح کرد: تعزیرات حکومتی استان زنجان با قاچاقچیان کالا و خدمات به جد برخورد می‌کند چراکه پدیده شوم کالای قاچاق جلوی فعالیت واحدهای تولیدی را می‌گیرد.

ممیزی ابراز کرد: پدیده قاچاق اقتصاد کشور را بیمار کرده و با گسترش آن، بخش تولید و اشتغال کشور صدمه دیده و باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در کشور می‌شود.