به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه لایحه بررسی کمک هزینه به موکب علی بن موسی الرضا برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین از طرف شهرداری مطرح شد.

در این جلسه اعضاء شورای اسلامی شهر گرگان با پرداخت ۱۵ میلیون تومان کمک به این موکب موافقت کردند.

همچنین مقرر شد غیر از مبلغ پیشنهادی ۱۱ نفر از نیروهای خدمات شهری برای کارهای خدماتی به کربلا اعزام شوند.

عبدالرضا دادبود، شهردار گرگان در خصوص این لایحه توضیح داد: هر ساله کمک به موکب مرکزی استان گلستان که کارهای مدیریتی را انجام می‌دهد، اتفاق می افتد.

وی با بیان این که امسال هم مانند روال گذشته است، افزود: شهرداری پیشنهاد کرد که مانند سال قبل ۱۵ میلیون تومان به این موکب کمک کند.

دادبود گفت: البته نیاز امسال اربعین بیشتر است ولی به دلیل کمبود نقدینگی این مبلغ را اختصاص دادیم و علاوه بر آن ۱۱ نیروی خدماتی را هم می‌فرستیم.

اجرای قانون تملک فرمانداری گرگان

همچنین در این جلسه لایحه اجرای قانون تملک فرمانداری گرگان مطرح شد که اعضای شورای شهر هم با حداکثر آراء به آن رأی دادند.

این لایحه در راستای افزایش فضای سبز در متابولیسم شهری پیشنهاد شده تا تملک ملک فرمانداری جنب پارک شهر صورت گیرد.

عبدالرضا دادبود در خصوص این لایحه هم گفت: تفاهم نامه‌ای برای الحاق فرمانداری به پارک شهر ارسال کرده بودیم.

شهردار گرگان افزود: پیش‌بینی شده بود با تملک اراضی که متعلق به دولت است، پارک را توسعه دهیم و با توجه به این که فرماندار راغب به این کار بود و چون آن‌ها نیازمند نوسازی هستند و امکان مجدد ساخت فرمانداری در آن مکان (به دلیل کاربری فضای سبز) وجود ندارد، بنابراین این کار را انجام خواهیم داد.

وی بیان کرد: فرایندهای قانونی کارشناسی ملک صورت‌گرفته و اکنون باید قانون تملک را اجرا کنیم. باید مجوز را از وزارت کشور بگیریم و بعد برای تهاتر پیشنهاد دهیم چون به صورت نقدی قادر به تملک نیستیم.

دادبود گفت: برای این کار نیاز به مجوز از وزارت کشور داریم که باید مراحل آن طی شود.

وی بیان کرد: قیمت کارشناسی ملک ۱۱ میلیارد تومان بوده و مساحت آن چهار هزار و ۸۴۷ متر است.

همچنین در این جلسه لایحه پرداخت ۴۴ میلیون تومان برای خرید دو دستگاه جوی استیک به پلیس راهور گرگان که کار ارسال پیامک تخلفات را انجام می‌دهد مطرح شد و اعضای شورای شهر با آن موافقت کردند.