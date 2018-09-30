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۸ مهر ۱۳۹۷، ۸:۱۲

شهردار قزوین:

توجه به معیشت و رفاه آتش نشانان در اولویت برنامه های شهرداری است

توجه به معیشت و رفاه آتش نشانان در اولویت برنامه های شهرداری است

قزوین- شهردار قزوین گفت: توجه به ایمنی مردم، تقویت امکانات و تجهیزات سازمانهای امدادی و خدماتی و ارتقاء معیشت و رفاه آتش نشانان از اولویت های شهرداری قزوین در سال جاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری درجلسه شورای شهر قزوین که شنبه شب در تالار مردم برگزار شد گفت: یکی از وظایف ما در شهرداری در کنار فعالیت های عمرانی و فرهنگی حفظ جان شهروندان است و در این راستا تامین ایمنی مردم در ساخت و سازها و امداد و نجات در حوادث وظیفه اصلی است.

وی بیان کرد: ایجاد پله های فرار در برجهای مسکونی، نظارت بر استاندارد بودن آسانسورها باید مورد توجه باشد تا حوادث کاهش یابد.

شهردار قزوین تصریح کرد: یکی از کارهای مهم امدادرسانی در حوادث و آتش سوزی است که در این راستا تقویت آتش نشانی ها در الویت قرار گرفته است.

وی گفت: در حال حاضر مدت زمان استاندارد رسیدن ماموران آتش نشانی به محل حادثه ۳ تا ۵ دقیقه و در قزوین ۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه است که نشان می دهد وضعیت خوبی داریم.

صفری در خصوص تامین اعتبارات سازمانهای وابسته به شهرداری هم گفت: در میان تمام سازمانهای شهرداری با اختصاص ۶۸ درصد بیشترین سهم را به اتش نشانی اختصاص داده ایم و توجه به امور رفاهی همه همکاران شهرداری نیز در اولویت است.

شهردار قزوین یادآورشد: طبقه بندی مشاغل ماموران آتش نشانی انجام شده و برای تامین تجهیزات مورد نیاز هم اقدام شده است.

وی بیان کرد: ایجاد ایستگاه آتش نشانی در ناصرآباد، شهرک اندیشه، مشعلدار و دانش از نیازهای اساسی است که آن را عملیاتی خواهیم کرد.

شهردار قزوین اظهارداشت: تلاش کرده ایم شهرداری به روز و چابک باشد و با تغییراتی که در منابع درآمدی انجام می شود امیدواریم بتوانیم به این سازمان بیش از گذشته کمک کنیم.

در این مراسم ضمن تقدیر از تعدادی آتش نشان مبلغ ۵ میلیون ریال هدیه شهردار به هر یک از ماموان آتش نشانی تعلق گرفت.

کد مطلب 4416172

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