توجه به معیشت و رفاه آتش نشانان در اولویت برنامه های شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری درجلسه شورای شهر قزوین که شنبه شب در تالار مردم برگزار شد گفت: یکی از وظایف ما در شهرداری در کنار فعالیت های عمرانی و فرهنگی حفظ جان شهروندان است و در این راستا تامین ایمنی مردم در ساخت و سازها و امداد و نجات در حوادث وظیفه اصلی است.

وی بیان کرد: ایجاد پله های فرار در برجهای مسکونی، نظارت بر استاندارد بودن آسانسورها باید مورد توجه باشد تا حوادث کاهش یابد.

شهردار قزوین تصریح کرد: یکی از کارهای مهم امدادرسانی در حوادث و آتش سوزی است که در این راستا تقویت آتش نشانی ها در الویت قرار گرفته است.

وی گفت: در حال حاضر مدت زمان استاندارد رسیدن ماموران آتش نشانی به محل حادثه ۳ تا ۵ دقیقه و در قزوین ۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه است که نشان می دهد وضعیت خوبی داریم.

صفری در خصوص تامین اعتبارات سازمانهای وابسته به شهرداری هم گفت: در میان تمام سازمانهای شهرداری با اختصاص ۶۸ درصد بیشترین سهم را به اتش نشانی اختصاص داده ایم و توجه به امور رفاهی همه همکاران شهرداری نیز در اولویت است.

شهردار قزوین یادآورشد: طبقه بندی مشاغل ماموران آتش نشانی انجام شده و برای تامین تجهیزات مورد نیاز هم اقدام شده است.

وی بیان کرد: ایجاد ایستگاه آتش نشانی در ناصرآباد، شهرک اندیشه، مشعلدار و دانش از نیازهای اساسی است که آن را عملیاتی خواهیم کرد.

شهردار قزوین اظهارداشت: تلاش کرده ایم شهرداری به روز و چابک باشد و با تغییراتی که در منابع درآمدی انجام می شود امیدواریم بتوانیم به این سازمان بیش از گذشته کمک کنیم.

در این مراسم ضمن تقدیر از تعدادی آتش نشان مبلغ ۵ میلیون ریال هدیه شهردار به هر یک از ماموان آتش نشانی تعلق گرفت.