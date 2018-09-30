به گزارش خبرنگار مهر، نشست شنبه های انقلاب، با موضوع آموزش عالی طی ۴۰ سال گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد، محمد مهدی نژاد نوری در این برنامه گفت: پس از انقلاب، ۲۰۸ دانشمند ایرانی در جمع ۱ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی در حوزه علوم انسانی افق نویی ایجاد کرد و تولیدات مکتوب فاخر در سطح نظریه پردازی ایجاد شد و زمینه ساز شکل گیری جریان معرفتی در حوزه علوم انسانی اسلامی بوده است.

معاون پژوهشی سابق وزارت علوم افزود: ایران از لحاظ تعداد مهندس رتبه سوم جهان را دارد و براساس آخرین گزارش لایدن ۲۳ دانشگاه ایران در زمره ۱ درصد دانشگاه‌های برتر جهان هستند و با ۱۸ برابر شدن سهم ایران در تولید علم جهان، اکنون سهم ایران در این شاخص به ۲ درصد رسیده است.

معاون پژوهشی سابق وزارت علوم یادآورشد: نشریات علمی و پژوهشی نسبت به قبل انقلاب ۵۳ برابر شده است و تعداد نشریات از ۲۰ نشریه در سال ۵۷ به ۱۰۴۹ نشریه رسیده است. همچنین با ۶۸ برابر شدن مقالات چاپ شده بین المللی از ۶۶۹ مقاله به ۵۳ هزار مقاله رسیده است.

وی افزود: تعداد دانش آموختگان زن از ۶ درصد در سال ۵۷ به ۴۵ درصد رسیده است و هم اکنون ۲۲.۷ درصد زنان ایرانی دارای تحصیلات تکمیلی هستند. همچنین کسب رتبه ۲۱ جهان در مقالات علمی کیفی پراستناد جهان از افتخارات نظام علمی جمهوری اسلامی ایران است.

مهدی نژاد نوری تاکید کرد: اما آنچه که بعد از انقلاب بسیار مهم بود این است که پس از انقلاب اسلامی برخلاف گذشته محیط دانشگاه دارای روحیه خودباوری و اتکاء به نفس و تولید علم شد و توان پاسخگویی به مسائل کشور در عرصه های مختلف فنی، پزشکی و خدماتی را یافت.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی موجب رشد و شکوفایی استعداد ها و نقش آفرینی دانشجویان در فضای سیاسی اجتماعی شد به طوریکه بسیاری از تحولات بزرگ بعد از انقلاب با محوریت دانشجویان انجام شد.

معاون پژوهشی سابق وزارت علوم به ۲۰ دستاورد علمی و فناوری طی ۴۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: ما در حوزه دستاوردهای دفاعی جزء قدرت های برتر نظامی دنیا هستیم در حوزه فضایی همه اجزای فضایی را خودمان می سازیم. در حوزه های هوایی، هسته ای، دریایی، زیستی و فناوری دستاوردهای بسیار خوبی داشته ایم و ۳۸۰ میلیارد تومان از فروش محصولات نانویی درآمد داشته ایم.

مهدی نژاد نوری ادامه داد: در زمینه سلامت، لیزر، انرژی، کشاورزی، فناوری اطلاعات، فناوری نرم، آب و فاضلاب، صنایع معادن، محیط زیست، عمران و شهرسازی و توربین و نیروگاه سازی دستاوردهای بسیار خوبی طی این ۴۰ سال داشته ایم.