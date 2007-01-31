سخنگوی شورای نگهبان از "مهر" بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این نخستین بازدید دکتر کدخدایی قائم مقام و عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پس از انتخابات 24 آذر ماه سال جاری از خبرگزاری های رسمی کشور است.

سخنگوی شورای نگهبان در این بازدید که در پاسخ به دعوت خبرگزاری مهر انجام گرفت، ضمن دیدار و گفتگو با مدیران، دبیران و خبرنگاران این خبرگزاری، از بخش های گوناگون مهر دیدن کرد و با فعالیت‌ های حوزه های مختلف خبری آشنا شد.

دکتر کدخدایی را در این بازدید مسئولان اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان همراهی کردند.

خبرگزاری مهر از موسسات وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است که فعالیت رسمی خود را از ابتدای تیر ماه 1382 آغاز کرده و در حال حاضر، روزانه 400 خبر به زبان فارسی و 100 خبر به زبان های انگلیسی، عربی و اردو برای مخاطبان 12 گروه خبری خود منتشر می نماید.