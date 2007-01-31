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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۳۳

دقایقی پیش؛

سخنگوی شورای نگهبان از "مهر" بازدید کرد

سخنگوی شورای نگهبان از "مهر" بازدید کرد

دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی بعدازظهر امروز از خبرگزاری "مهر" بازدید کرد و در جریان فعالیت ها و روند تولید اخبار و اطلاع رسانی توسط این خبرگزاری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نخستین بازدید دکتر کدخدایی قائم مقام و عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پس از انتخابات 24 آذر ماه سال جاری از خبرگزاری های رسمی کشور است.

سخنگوی شورای نگهبان در این بازدید که در پاسخ به دعوت خبرگزاری مهر انجام گرفت، ضمن دیدار و گفتگو با مدیران، دبیران و خبرنگاران این خبرگزاری، از بخش های گوناگون مهر دیدن کرد و با فعالیت‌ های حوزه های مختلف خبری آشنا شد.

دکتر کدخدایی را در این بازدید مسئولان اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان همراهی کردند.

خبرگزاری مهر از موسسات وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است که فعالیت رسمی خود را از ابتدای تیر ماه 1382 آغاز کرده و در حال حاضر، روزانه 400 خبر به زبان فارسی و 100 خبر به زبان های انگلیسی، عربی و اردو برای مخاطبان 12 گروه خبری خود منتشر می نماید.

کد مطلب 441623

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