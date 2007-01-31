آغاز بکار سیستم مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری کشور / تدوین نظام منابع اطلاع رسانی دانشگاه ها

دکتر "سید امید فاطمی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا کمیته راهبری جهت شناسایی وضعیت موجود تشکیل شده است و پیش بینی می شود پیاده سازی این نظام یک سال به طول بیانجامد.

مدیر کل پشتیبانی و خدمات پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: همچنین سیستم مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری کشور نیز که در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور ریاست جمهوری به تصویب رسیده، آغاز بکار کرده است.

وی اضافه کرد: این سیستم از بانک اطلاعات به عنوان بخش اصلی که اطلاعات در آن ذخیره می شود و ورودی و خروجی اطلاعات تشکیل شده است.

فاطمی گفت: در حال حاضر دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان اسناد و مدارک علمی کشور که می توانند اطلاعات علمی و پژوهشی خوبی را در اختیار وزارت علوم قرار دهند به عنوان پایلوت انتخاب و مراحل اولیه پروژه با این 6 مرکز آغاز شده است.