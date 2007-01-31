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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۴۴

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد :

آغاز بکار سیستم مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری کشور / تدوین نظام منابع اطلاع رسانی دانشگاه ها

آغاز بکار سیستم مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری کشور / تدوین نظام منابع اطلاع رسانی دانشگاه ها

با توجه به اینکه تاکنون منابع اطلاع رسانی از قبیل کتاب، نشریه و منابع اطلاع رسانی اینترنتی دانشگاه ها به طور مشخصی ساماندهی نشده است، نظام منابع اطلاع رسانی دانشگاه ها توسط دفتر پشتیبانی معاونت پژوهشی وزارت علوم در دست طراحی است.

دکتر "سید امید فاطمی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا کمیته راهبری جهت شناسایی وضعیت موجود تشکیل شده است و پیش بینی می شود پیاده سازی این نظام یک سال به طول بیانجامد.

مدیر کل پشتیبانی و خدمات پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: همچنین سیستم مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری کشور نیز که در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور ریاست جمهوری به تصویب رسیده، آغاز بکار کرده است.

وی اضافه کرد: این سیستم از بانک اطلاعات به عنوان بخش اصلی که اطلاعات در آن ذخیره می شود و ورودی و خروجی اطلاعات تشکیل شده است.

فاطمی گفت: در حال حاضر دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان اسناد و مدارک علمی کشور که می توانند اطلاعات علمی و پژوهشی خوبی را در اختیار وزارت علوم قرار دهند به عنوان پایلوت انتخاب و مراحل اولیه پروژه با این 6 مرکز آغاز شده است.

کد مطلب 441625

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