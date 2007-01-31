رقابت 16 هزار و 300 داوطلب در آزمون دستیاری / برگزاری آزمون در سوم اسفند

کی قباد طاهر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدارک‌ داوطلبان جهت‌ شرکت‌ در این آزمون پس از جمع آوری از سوی دانشگاه‌ علوم پزشکی سراسر کشور به مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ارسال شده است.

وی یاد آور شد: امسال برای نخستین بار کارت ورود به جلسه، پاسخنامه و شماره صندلی داوطلبان به شکل عسکدار صادر می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: چنانچه‌ در هر مرحله‌ از دوره معلوم‌ شود داوطلب‌ واجد شرایط‌ نبوده‌ و یا صحت‌ مدارک‌ ارائه‌ شده‌ در زمان ثبت نام تائید نشود، حق‌ ادامه‌ دوره‌ از دستیار سلب‌ شده‌ و حکم‌ آموزشی‌ وی‌ لغو می شود و به مدت دو دوره‌ از شرکت‌ در آزمون‌ ورودی‌ دستیاری‌ محروم می شود.

به گزارش مهر، آزمون کتبی پذیرش دستیار تخصصی رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه سوم اسفند ماه جاری در دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، اصفهان، اهواز، ایران، بابل، کرمانشاه، لرستان، شهید بهشتی، اراک، بندرعباس، تهران، تبریز، زاهدان، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کاشان، گلستان، اردبیل، کرمان، گیلان، مازندران، مشهد، بقیة الله، همدان، یزد و کردستان و 25 رشته تخصصی پزشکی بالینی برگزار می شود.

کارت ورود به جلسه نیز در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 1 و 2 اسفندماه جاری در محل دانشگاه انتخابی جهت شرکت در آزمون از ساعت 9 تا 16 توزیع می شود.