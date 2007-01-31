به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نقدی در دومین همایش مدیران ستادی و اجرایی گمرکات کشور، در گمرک فرودگاه مهرآباد تصریح کرد: صاحبان سرمایه‌های مشروع و بازرگانان متعهد که از مسیرهای قانونی تجارت می کنند، صنعتگران و کشاورزانی که با پرداخت انواع هزینه ها با زحمات زیاد تولیدات کشور را افزایش می دهند چه گناهی کرده اند که در رقابت با متخلفان عقب بمانند.

وی افزود: امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری این است که ما با کسانی که به صورت نامشروع و با پایمال کردن حقوق مردم دست به رقابت ناجوانمردانه در عرصه اقتصاد می زنند قاطعانه مبارزه کنیم و این بهترین حمایت از سرمایه های مشروع و بازرگانی شرافتمندانه است.

نقدی خاطرنشان کرد: قاچاق و فساد اقتصادی فعالیت های تجاری صحیح و شرافتمندانه را ناکام می گذارد و صنعتگری که مشابه کالای تولیدی او از مسیر قاچاق وارد شود، دچار ورشکستگی می شود.

نماینده ویژه رئیس جمهور با اشاره به مبارزه اخیر با قاچاق سوخت، ادامه داد: براساس آمار و مستندات در سال جاری حداقل یک میلیارد و 300 میلیون دلار مصرف نسبی سوخت نسبت به سال 84 کاهش پیدا کرده است که بخش اعظم آن مرهون مبارزه با قاچاق است و گمرک نقش برتری در این موقعیت داشته است.

وی همچنین به عدم افزایش مصرف گازوئیل در بخش غیر نیروگاهی کشور در سال جاری اشاره کرد و گفت: این در حالی است که در سال جاری 30 هزار خودروی سنگین و تعداد زیادی لکوموتیو به مصرف کنندگان گازوئیل در کشور اضافه شده اند و علاوه بر این صدها هزار واحد مسکونی، صنعتی و کشاورزی نیز به این بهره برداران اضافه شده اند.

نقدی با بیان این مطلب و با اشاره به افزایش 650 هزار خودرو و 700 هزار موتور سیکلت در سال جاری در کشور، تصریح کرد: با این وجود مصرف بنزین در کشور به نسبت خودروهای افزوده شده افزایش نیافته است که نشان دهنده این است که بخش عظیمی از مصرف سوخت در سال های گذشته به صورت قاچاق از کشور خارج شده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه از گمرک به عنوان دروازه بان اقتصاد سلامت و امنیت اخلاقی کشور یاد کرد و افز ود: واردات بی رویه به خصوص از مبادی غیر رسمی ضربات جبران ناپذیری را به اشتغال کشور وارد می کند.

نقدی در این خصوص با اشاره به اختصاص 6 هزار میلیارد تومان به طرح‌های اشتغال‌زا، گفت: در صورتی که تولیدات بنگاه‌های زودبازده بر اثر واردات بی رویه و قاچاق خریداری نشوند ، و روی دست تولید کنندگان بماند صاحبان این بنگاه‌ها با ورشکستگی مواجه خواهند شد.

وی در خصوص پرونده های دانه درشت، تصریح کرد: صاحبان این پرونده ها سعی در اعمال فشارهایی دارند که پرونده هایشان از مسیر رسیدگی خارج شود در حالی که ما باید تمام تلاش خود را برای رسیدگی کامل و سریع به این پرونده ها انجام دهیم.