به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم معنوی که اقشار مختلف مردم، زائران و جمعی از مسئولان حضور داشتند، در فضایی آکنده از معنویت که با تلاوت قرآن و مرثیه سرایی در غم اسارت اهل بیت عصمت و طهارت همراه بود، مبلغ ۳۱ میلیون و ۶۰۰ میلیون تومان وجوهات داخل ضریح جمع آوری و بر اساس یک سنت دیرینه و حسنه توسط مردم شمارش شد.

بارگاه امامزادگان شهرستان فردوس از بقاع محوری و مهم استان خراسان جنوبی به شمار می رود که به دلیل قرار گرفتن فردوس در مسیرعبور مسافران از ۷ استان جنوبی کشور در طی سال پذیرای خیل عظیم زائران امام هشتم(ع) می باشد.