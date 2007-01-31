از تجربه بازنشستگان فرهنگی در حل مسائل جامعه استفاده شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر در ساری، ابوطالب شفقت امروز با بیان این مطلب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان ، استفاده از ظرفیت علمی بازنشستگان را در مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه ضروری خواند و افزود: روسای کانون بازنشستگان یا نماینده آن ها در جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان شرکت کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران ، نیز تبعیض را از مهمترین مشکلات ، 22 هزار فرهنگی بازنشسته استان دانست و گفت: 50 درصد از پاداش سنوات بازنشستگان فرهنگی استان تاکنون پرداخت شده است.

سید نصرت الله فاضلی از اختصاص، 3 میلیارد تومان اعتبار جهت ارتقاء تحصیلی کوتاه مدت فرهنگیان خبر داد و افزود: 70 درصد از فرهنگیان به صورت عمومی و بقیه به صورت تخصصی در کلاس های ضمن خدمت شرکت کردند.

وی با اشاره به جایگاه امور پژوهشی در نظام گفت : حدود 1 درصد از اعتبارات که حدود 200 میلیون تومان است به امور پژوهشی اختصاص دارد.

فاضلی، اعتبارات جاری آموزش و پرورش استان را بیش از 300 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: امسال آموزش و پرورش مازندران با 65 میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه است.

وی سهم آموزش و پرورش را از تولید ناخالص ملی در سال جاری، 3/3 درصد عنوان کرد و افزود: در طول سالهای گذشته مطالبات فرهنگیان افزایش چشمگیری یافته است که باید به مرور زمان پرداخت شود.

