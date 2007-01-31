آخرین مصوبات شورای گسترش آموزش عالی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی با یک بار پذیرش دانشجو برای دوره دکتری در رشته‌های محیط زیست ـ گرایش آلودگی محیط‌ زیست در دانشگاه تربیت مدرس، مشاوره در دانشگاه شهید چمران اهواز، بیماری‌ شناسی گیاهی و بیوتکنولوژی دامپزشکی در دانشگاه فردوسی مشهد،‌ مهندسی عمران سازه دانشگاه مازندران، ‌فیزیک گرایش های حالت جامد، ‌اتم مولکولی، هسته و ذرات بنیادی در دانشگاه یزد و فیزیک گرایش هسته‌ ای، علوم اقتصادی و روانشناسی دانشگاه پیام نور ـ مرکز تهران موافقت کرد.



همچنین در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد رشته عکاسی در دانشگاه تهران، مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی دانشگاه ارومیه، مهندسی فناوری اطلاعات (به صورت مجازی) دانشگاه تربیت مدرس، هوش ماشین و روباتیک دانشگاه کردستان، ‌مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی شیراز، ‌ریاضی کاربردی دانشگاه بیرجند و ‌مهندسی هوافضا گرایش مهندسی فضایی دانشگاه شهید بهشتی به صورت یک بار پذیرش دانشجو به تصویب شورا رسید.



در همین مقطع شورا با ایجاد رشته‌ های تربیت بدنی گرایش های فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی و توانبخشی ورزشی در دانشگاه اصفهان مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه کردستان، ‌شیمی گرایش شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود جغرافیای طبیعی با دو گرایش اقلیم‌شناسی و برنامه ‌ریزی محیطی دانشگاه پیام نورـ مرکز اصفهان، ‌شیمی گرایش های شیمی تجزیه و شیمی فیزیک دانشگاه پیام نور ـ مرکز سیرجان و زمین‌شناسی گرایش چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی دانشگاه پیام‌نور ـ مرکز بیرجند نیز به صورت یک بار پذیرش دانشجو موافقت کرد.



در مقطع کارشناسی ایجاد رشته ‌های مهندسی برق قدرت دانشگاه شهرکرد، مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار(آموزش‌الکترونیکی) دانشگاه صنعتی اصفهان، زبان و ادبیات فارسی مجتمع آموزش‌عالی گلستان، ‌مهندسی دریانوردی و مدیریت بازرگانی با سه گرایش کشتیرانی، گمرکی و مناطق ویژه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، مهندسی کشاورزی ـ اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ سراوان، مهندسی فضای سبز و مهندسی کشاورزی علوم خاک دانشگاه زابل و حقوق دانشگاه کردستان به صورت یک بار پذیرش دانشجو به تصویب شورا رسید.‌

کد مطلب 441633