ثبت ۴۰۷ هزار مقاله فارسی در پایگاه استنادی جهانی علوم اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شنبه های انقلاب، با موضوع دستاوردهای آموزش عالی طی ۴۰ سال گذشته در دانشگاه تهران برگزار شد.
محمدجواد دهقانی با اشاره به اینکه مرجع علمی بهجایی گفته میشود که برنامه ریز باشد و بتواند الگو مطرح کند؛ گفت: متأسفانه قبل از انقلاب فرصت مرجع شدن برای کشور ایجاد نشد و کنفرانسها و همایشها معمولا در دیگر کشورهای منطقه برگزار میشد اما پس از انقلاب با برنامهریزیهای انجامشده ایران به یک مرجع علمی مبدل شد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری سال ۸۳ تأکید کردند که پایگاهی داشته باشیم تا ایران مرجع علمی در جهان اسلام باشد و دارای شاخصهای ارزیابی شود. این مهم سال ۸۷ به تصویب وزرای کشورهای اسلامی رسید و ما توانستیم یک شبکه علمی از کشورهای اسلامی داشته باشم که در حال حاضر این شبکه دارای اساسنامه و آییننامه است.
رئیس پایگاه استنادی جهانی علوم اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر تنها تعداد مقالات فارسی که در ICS ثبتشده است بالغ بر ۴۰۷ هزار مورد است درحالیکه تعداد کل مقالات در ISI حدود۴۲هزار مقاله است.
وی با اشاره به پذیرش مرجعیت پایگاه استنادی جهانی علوم اسلامی در بین کشورها گفت: گستره فعالیت اصلی این شبکه، نمایهسازی نشریات، مجلات و پژوهشهای علمی کشور، استخراج اطلاعات آماری علمی کشورهای اسلامی، برگزاری کارگاهها و رتبهبندی دانشگاهها فراتر رفته است همچنین .چشمانداز افق ۱۴۰۴ برای پویایی و تأثیرگذاری پایگاه استنادی جهانی علوم اسلامی در سطح بین المللی تدوینشده است .
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