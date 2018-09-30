قول مساعد وزیر ارتباطات برای رفع مشکل آنتن دهی روستاهای کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: این نشست به منظور بررسی مشکلات و مسائل حوزه تلفن های ثابت و همراه در شهرستان های کرمان و راور برگزار شد.

وی بیان داشت: با توجه به سفر سال جاری و سال گذشته وزیر ارتباطات به استان کرمان در موضوع بحث زلزله شهرستان راور توافق های خوبی در حوزه ساماندهی سیستم های ارتباطی انجام شد. گزارش ها حاکی است که بخش زیادی از آنها به نتیجه رسیده و مشکلات مردم در منطقه کوهساران راور تا حدی برطرف شده، اما در بخش های دیگر لازم است که اقدام بیشتر صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این نشست مشکلات و نواقص مربوط به روستاها و مناطقی که سیستم تلفن همراه و ثابت آنها با مشکل مواجه شدند، مورد بحث قرار گرفت.

پورابراهیمی افزود: در بحث تلفن ثابت روستای الله آباد، همجوار شهر کرمان با ۱۰ هزار نفر جمعیت لازم بود تصمیم گیری شود که وزیر ارتباطات مستقیما با مرکز مخابرات این روستا تماس گرفته و اطلاعات را اخذ کرده و دستور سریع برای راه اندازی تلفن ثابت این مناطق داده شد.

وی تصریح کرد: با هماهنگی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان کرمان و شرکت مخابرات، بحث راه اندازی تلفن ثابت در روستای الله آباد به زودی انجام خواهد شد. در خصوص مابقی روستاها هم که فاقد تلفن ثابت هستند، پس از جمع بندی و ارائه گزارش تصمیم گیری می شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: در مناطقی که آنتن دهی تلفن های همراه با مشکل همراه بود، بخش کوهساران شهرستان راور که ضلع غربی آن یعنی هجدک و روستاهای اطراف با مشکل مواجه بودند، لذا با اولویت موافقت شد که سریعا اقدام لازم صورت گیرد.

پورابراهیمی افزود: قسمتی از حوزه بخش مرکزی شهرستان راور هم که بیشتر در شمال شهرستان است، نسبت به ساماندهی آنتن دهی برای تلفن های همراه مورد توافق قرار گرفت.

وی بیان داشت: روستاهای بخش مرکزی شهرستان کرمان در حوزه کوهپایه شامل منطقه دوران، تیکدر و روستاهای میان شهداد و کوهپایه نسبت به رفع مشکل آنتن دهی تلفن همراه آنها موافقت های لازم صورت گرفت.

پورابراهیمی اضافه کرد: رفع مشکل آنتن دهی مناسب تلفن همراه در روستاهای مناطق شهداد، گلباف و راین هم مدنظر قرار گرفته است.