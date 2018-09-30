تعامل اوقاف و جهاد کشاورزی در حل مشکلات کشاورزان نقش بسزایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز یکشنبه در دیدار با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین اظهار کرد: همکاری بین اوقاف و جهاد کشاورزی می تواند بخش بزرگی از مشکلات کشاورزی منطقه را حل کند.

وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از اراضی کشاورزی استان، اوقافی است همکاری دو دستگاه در اجرای طرح های عمرانی، تولیدی بویژه طرح های آب و خاک می تواند تاثیر گذار است.

خمسه در ادامه به اهمیت راهپیمایی اربعین حسینی اشاره کرد و خاطر نشان ساخت : بیشتر تشکل های بخش کشاورزی بویژه تشکل های دام و طیور استان امسال در امر راهپیمایی اربعین حسینی مشارکت خواهند کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین در ادامه به در خواست اوقاف برای همکاری در امر تهیه اقلام مورد نیاز برای پذیرایی از شرکت کنندگان در راهپیمایی اربعین حسینی پاسخ مثبت داد و بر هماهنگی با تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی اشتان برای تامین بخشی از این اقلام تاکید کرد.