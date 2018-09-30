طرح استفاده از ماشین های برقی در برخی دانشگاه ها عملیاتی شد

محمد تقی نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک بحثی در دانشگاه ها وجود دارد، تحت عنوان دانشگاه سبز یا مدیریت سبز که عمده کار آن در دانشگاه ها صرفه جویی در مصرف است.

وی ادامه داد: در برخی از مواقع صرفه جویی در مصرف را فقط صرفه جویی در مصرف انرژی می دانیم، این درحالی است که این تنها یکی از صرفه جویی ها است.

معاون اداری مالی وزارت علوم خاطرنشان کرد: صرفه جویی در مصرف کاغذ، لوازم التحریر و ایاب ذهاب هم می تواند جزءصرفه جویی ها باشد، در برخی دانشگاه‌ها اگر توپوگرافی خاصی نداشته باشند، امکان استفاده از ماشین های برقی را دارند این وسایل نقلیه نه آلودگی و نه سر و صدا دارند.

وی ادامه داد: دانشجویان نیز با هزینه خود از این ماشین ها استفاده می کنند، عمدتا دانشجویان از این ماشین‌ها برای حضورشان در فضاهای آموزشی و خوابگاهی و یا اگر سایت پراکنده ای دارند، برای حضور در بخش های مختلف سایت استفاده می کنند.

معاون اداری مالی وزارت علوم خاطرنشان کرد: اکنون در دانشگاه شهیدبهشتی این طرح عملیاتی شده و از ماشین برقی با ظرفیت ۹ تا ۱۰ نفر استفاده می شود.

وی افزود: وزارت علوم نیز از این دانشگاه ها حمایت می کند.