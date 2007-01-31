رئیس اتحادیه آفریقا خواستار اعزام نیروهای بیشتر به سومالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، بحرانهای دارفور سودان و سومالی برفضای اجلاس سران اتحادیه آفریقا که در پایتخت اتیوپی برگزار شد، سایه افکنده بود .



اتحادیه آفریقا امیدواربود که این اجلاس بتواند قولهای کافی را برای استقرار سریع یک نیروی متشکل از 8 هزار سرباز به سومالی که نمونه آشکار هرج و مرج در 16 سال گذشته در جهان بود؛ به دست آورد.



جان کوفوررئیس جمهوری غنا که روزدوشنبه به عنوان رئیس اتحادیه آفریقا انتخاب شد؛ اعتراف کرد که به طور آشکار نیمی ازاین تعداد نیروها تامین شده است .



وی افزود : ما به یک نیروی 8 هزارنفری احتیاج داریم که قول تامین نیمی از آن داده شده است .



رئیس اتحادیه آفریقا خاطر نشان کرد : ما از کشورهای عضو خواستیم که به استقرار نیروهای حافظ صلح در سومالی کمک کنند و ما همچنان منتظر پاسخ آنان هستیم .



کوفور گفت : استقرار نیروها هرچه زودتر آغاز خواهد شد و قول داد که اتحادیه آفریقا تصمیم دارد از انتصاب دولت موقت سومالی به عنوان فرصتی برای پایان خونریزی در این کشور که از زمان سقوط محمد زیاد باره دیکتاتور این کشور در سال 1991 آغاز شد، استفاده کند .



یوسف احمد رئیس جمهوری سومالی پیشتر طرحهایی را در این اجلاس برای برگزاری کنفرانس آشتی ملی گسترده تر اعلام کرد .



این پیشنهادها پس از آن صورت گرفت که وی به خاطر شرکت جناحهای رقیب در عرصه سیاسی این کشور تحت فشار سنگین قرارگرفت .



وی افزود : این کنفرانس که هنوز تاریخ آن مشخص نشده است به همه سومالیایی ها یک فرصت عادلانه خواهد داد تا در تلاشها برای بازگشت ثبات پایدار دراین کشور شرکت کنند .



رئیس جمهوری سومالی همچنین گفت : دولت به زودی خواستار تشکیل کنگره آشتی ملی در سودان خواهد بود.

یک جنبش شبه نظامی در سومالی با انتشار پیامی دریک نوار ویدیویی هشدارد که سومالی قبرستان سربازان اتحادیه آفریقا خواهد شد .



اتحادیه اروپا اوایل ماه جاری اعلام کرد : تنها در صورتی آماده ارائه کمکهای نقدی به نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقاست که رئیس جمهوری سومالی اقدامات اساسی رابرای آشتی ملی دراین کشور اتخاذ کند .



در حالی که بحران سومالی بر نیمی نشستهای اتحادیه آفریقا حکفرما بود؛ وضعیت در دارفور نیز اولین روزاین نشست را تحت شعاع قرارداد .



بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست سران اتحادیه آفریقا درباره تعداد تلفات غیرقابل قبول و بمباران هوایی وحشتناک در دارفور صحبت کرد .



رهبران اتحادیه آفریقا در بیانیه پایانی نشست دوروزه خود از کشورهای ثروتمند خواستند برای مهار گرمای هوا تلاش بیشتری انجام دهند و از پروتکلهای بین المللی مانند توافقنامه کیوتو بیشتر پیروی کنند .



کارشناسان هشداردادند که آفریقا ازمصیبت بار ترین پیامدهای تغییر وضعیت جوی زمین رنج خواهد برد .



از سویی ، بان کی مون امروز در نایروبی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه ، خواستار شکیبایی درتلاشها برای پایان خونریزی دردارفور شد؛ وی ابراز امیدواری کرد که عمر البشیر رئیس جمهوری سودان به قول خود مبنی براجازه استقرار نیروهای مشترک اتحادیه افریقا و سازمان ملل متحد در دارفور عمل کند .