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۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

با اعلام اتحادیه جهانی کشتی؛

مدال طلای المپیک بعد از ۱۰ سال به روس‌ها رسید

مدال طلای المپیک بعد از ۱۰ سال به روس‌ها رسید

مدال طلای المپیک ۲۰۰۸ پکن همزمان با رقابت های جهانی کشتی در بوداپست مجارستان به بختیار احمداف سنگین وزن روس ها اهدا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه کمیته بین المللی المپیک از دوپینگ آرتور تایمازوف آزادکار سنگین وزن ازبکستانی در رقابت های المپیک ۲۰۰۸ پکن خبر داد، قرار شد مدال طلای این بازیها به بختیار احمداف روس اهدا شود.

بر این اساس یک سایت روس در خبری اعلام کرد مدال طلای بختیار احمداف همزمان با رقابت های جهانی بوداپست مجارستان به وی داده خواهد شد.

سایت اتحادیه جهانی کشتی نیز در صفحه نتایج خود، نام بختیار احمداف را به عنوان نفر اول وزن ۱۲۰ کیلوگرم کشتی آزاد المپیک ۲۰۰۸ پکن درج کرده و جایگاه دوم نیز به دیوید موسل‌بز از اسلواکی و جایگاه سوم مشترک نیز به مارید موتالیموف از قزاقستان و الکسی رودریگوئز از کوبا تعلق گرفته است.

رقابت های کشتی قهرمانی جهان روزهای ۲۸ مهر تا ۶ آبان ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

کد مطلب 4416421

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