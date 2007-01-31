درس امام حسین ( ع ) به مسلمانان زیربار بی عدالتی نرفتن است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا اعوانی رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران که در نشست " امام حسین ( ع ) پیام آور عشق " سخن می گفت ، اظهار داشت : درسی که مسلمانان باید از امام حسین ( ع ) بگیرند این است که زیربار بی عدالتی نروند.

دکتر اعوانی با اشاره به این سئوال که امام حسین ( ع ) که در آخرین لحظات عمرپربرکتشان فرمودند : " آیا کسی هست که مرا یاری کند ، گفت : این پیام امامت حسین ( ع ) تا امروز باقی مانده است و ما باید از خودمان سئوال کنیم آیا ما در راه آرمان امام حسین ( ع ) هستیم و در آن مسیر گام بر می داریم .

وی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی دین فراهم کردن زمینه تولد دوباره معنویت در انسانها است ، افزود : اگر یک دین موجبات بیداری پیروانش را فراهم نکند ، نمی توان آنرا دین نامید .

وی ادامه داد : هدف عمده اصلی دین بیداری معنوی انسانها است و ماموریت پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد ( ص ) و امام حسین ( ع ) انجام این امر بوده است . دکتر اعوانی پیام اصلی قرآن را محبت دانست و گفت : محبت اهل بیت ( ع ) بر اساس آیات قرآن است .

وی اظهار داشت : امام حسین ( ع ) نور الهی است که برای همیشه وجود خواهد داشت .

وی با اشاره به اینکه بر اساس تعلیمات قرآن تمامی خلقت بر بنای رحمت الهی است یعنی وجود هر چیزی در این عالم به رحمت خداوند بستگی دارد ، گفت : یک رحمت خاص وجود دارد که جلوه آن پیامبران و امامان هستند .

دکتر اعوانی با اشاره به اینکه حضرت محمد ( ص ) نخستین کسی بود که برای نخستین بار نام " حسین " را به زبان آورد ، افزود : پیامبر ( ص ) فرمود : " حسین ( ع ) " از من است و من از حسین هستم " و این حدیث از سوی تمامی محدثان سنی و شیعه نقل شده است که محبت حسین ( ع ) محبت من است و محبت من محبت خداوند است .

پس از سخنان دکتر اعوانی میزگرد پرسش و پاسخ با حضور خانم دکتر معصومه ابتکار ، حجت الاسلام و المسلمین علی مصباح و دکتر اعوانی تشکیل شد .

دکتر علی مصباح در این میزگرد پیرامون انگیزه امام حسین ( ع ) از واقعه کربلا و نهضت عاشورا مطالبی بیان کرد و آن را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داد .

خانم دکتر ابتکار نیز در مورد پیام امام حسین ( ع ) از قیام کربلا به سخن پرداخت و گفت : انقلاب اسلامی ایران از جنبه های مختلف فلسفی به فلسفه قیام امام حسین ( ع ) نزدیک است .

وی سپس به دلایل زنده نگه داشتن قیام عاشورا پرداخت و افزود : در شرایط کنونی جهان که بی عدالتی بیداد می کند ، ما نیازمند وحدت ، یکپارچگی و درس گرفتن از قیام امام حسین ( ع ) هستیم .

در ادامه این برنامه گروه تواشیح لیله القدر در رثای امام حسین ( ع ) برنامه های خود را به زبانهای فارسی ، انگلیسی ، عربی اجرا کردند . این نشست به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همکاری موسسه صبا ، فرهنگستان هنر و فرهنگسرای نیاوران برگزار شد .