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۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۰

مدیرعامل اتحادیه قرآنی بوشهر:

طرح «همگام با قرآن همراه با اربعین» در استان بوشهر اجرا می‌شود

طرح «همگام با قرآن همراه با اربعین» در استان بوشهر اجرا می‌شود

بوشهر - مدیرعامل اتحادیه قرآنی مردمی و مسئول کارگروه قرآن کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان بوشهر گفت: طرح همگام با قرآن، همراه با اربعین در استان بوشهر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مرادی صبح یکشنبه در نشست کارگروه قرآن کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور توسعه برنامه‌های قرآنی در استان بوشهر صوت گرفته است.

وی بیان کرد: در ایام اربعین نیز تلاش و برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است تا شاهد ترویج فرهنگ قرآنی و اجرای برنامه‌های متنوع با موضوع قرآن در نقاط مختلف استان بوشهر باشیم.

مدیرعامل اتحادیه قرآنی مردمی و مسئول کارگروه قرآن کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان بوشهر از برگزاری طرح همگام با قرآن، همراه با اربعین در موکب های زائرین اربعین حسینی خبر داد.

مرادی اظهار داشت: این طرح به همت اتحادیه موسسات و تشکل‌های قرآنی استان و موکب بیت الزهرا شهرستان دیر در ایام اربعین در کربلا برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح ها و برنامه های قابل اجرا در این ایام متعاقبا اعلام خواهد شد. هر زائر هنگام تشرف و رسیدن به موکب یک صفحه از قرآن ویژه یک صفحه ای از قرآن کریم که از قبل آماده شده را تلاوت می‌ کند.

کد مطلب 4416510

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