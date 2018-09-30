به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مرادی صبح یکشنبه در نشست کارگروه قرآن کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور توسعه برنامه‌های قرآنی در استان بوشهر صوت گرفته است.

وی بیان کرد: در ایام اربعین نیز تلاش و برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است تا شاهد ترویج فرهنگ قرآنی و اجرای برنامه‌های متنوع با موضوع قرآن در نقاط مختلف استان بوشهر باشیم.

مدیرعامل اتحادیه قرآنی مردمی و مسئول کارگروه قرآن کمیته فرهنگی آموزشی اربعین استان بوشهر از برگزاری طرح همگام با قرآن، همراه با اربعین در موکب های زائرین اربعین حسینی خبر داد.

مرادی اظهار داشت: این طرح به همت اتحادیه موسسات و تشکل‌های قرآنی استان و موکب بیت الزهرا شهرستان دیر در ایام اربعین در کربلا برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح ها و برنامه های قابل اجرا در این ایام متعاقبا اعلام خواهد شد. هر زائر هنگام تشرف و رسیدن به موکب یک صفحه از قرآن ویژه یک صفحه ای از قرآن کریم که از قبل آماده شده را تلاوت می‌ کند.